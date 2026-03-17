17 Marzo, 2026
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“Vespiste e Motocicliste”, presentazione del libro di Paola Scarzi

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presentazione libro Vespiste e motocicliste, donne con una marcia in più

Comunicato stampa

Lo scorso 5 marzo, presso la sala Matteotti di Palazzo Theodoli, in piazza del Parlamento in Roma, è stato presentato il libro dell’autrice Paola Scarsi “Vespiste e MOtocicliste, donne con una marcia in più”, promosso dalla Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonchè su ogni forma di violenza di genere, on. Martina Semenzato.

All’iniziativa, che tratta un argomento tanto attuale quanto delicato con nuovi linguaggi, sono intervenuti autorevoli rappresentanti delle istituzioni e dell’ordine dei Giornalisti.

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