“Vespiste e Motocicliste”, presentazione del libro di Paola Scarzi

Comunicato stampa
Lo scorso 5 marzo, presso la sala Matteotti di Palazzo Theodoli, in piazza del Parlamento in Roma, è stato presentato il libro dell’autrice Paola Scarsi “Vespiste e MOtocicliste, donne con una marcia in più”, promosso dalla Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonchè su ogni forma di violenza di genere, on. Martina Semenzato.
All’iniziativa, che tratta un argomento tanto attuale quanto delicato con nuovi linguaggi, sono intervenuti autorevoli rappresentanti delle istituzioni e dell’ordine dei Giornalisti.