17 Marzo, 2026
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“I delitti del Mugnone” di Daniela Alibrandi presentato alla Biblioteca Arcipelago

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i delitti del Mugnone

Comunicato stampa

Il MultiDimensionCrime approda in Toscana: un romanzo ambientato tra Firenze, Fiesole e un antico monastero del Mugello

Mercoledì 18 marzo, alle ore 17:30, a Roma, presso la Biblioteca Arcipelago, Via Benedetto Croce 50, avrà luogo un interessante evento culturale, nel quale si fonderanno letteratura e recitazione teatrale. Verrà presentato, infatti, il romanzo di Daniela Alibrandi “I delitti del Mugnone” (Morellini Editore), con la teatralizzazione del regista Agostino De Angelis insieme agli attori Stefano Ercolani, Riccardo Frontoni e Samira Ercolani, della Academy for Theater, Cinema and Cultural Heritage. Modererà Giorgia Gioacchini.

Dopo aver esplorato i sotterranei più segreti di Roma, la narrativa MultiDimensionCrime, che contraddistingue l’autrice, si apre a una diversa ambientazione: un antico monastero sulle rive del Mugnone, nel cuore del Mugello toscano. Tra chiostri silenziosi e ambienti carichi di storia, la trama conduce il lettore in una dimensione narrativa dove mistero, introspezione psicologica e tensione investigativa si intrecciano in modo originale. Accanto al monastero, il racconto si sviluppa anche tra Firenze e Fiesole, descritte nelle loro peculiarità storiche, culturali e ambientali, contribuendo a creare uno scenario narrativo ricco di suggestioni.

L’ingresso all’evento è libero fino a esaurimento posti.

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