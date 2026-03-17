Arriva a Bracciano una nuova libreria Mondadori: un nuovo luogo di cultura pensato per la collettività

Riceviamo e pubblichiamo

Giovedì 19 marzo alle ore 11 l’inaugurazione e il taglio del nastro alla presenza dei rappresentanti dell’amministrazione comunale di Bracciano e il Presidente dell’associazione commercianti

Da giovedì 19 marzo Mondadori Store, il più esteso network di librerie in Italia, sarà presente anche a Bracciano (RM) con un nuovo luogo dedicato al mondo dei libri e all’intrattenimento.

Con questa nuova apertura, gestita in franchising, si amplia la già estesa rete di Mondadori Store presente sul territorio romano, in linea con la strategia del network di promuovere la diffusione della cultura e la lettura attraverso presidi socio-culturali.

La libreria offrirà a tutta la collettività un punto di incontro grazie a eventi con autrici e autori per adulti, ragazzi e bambini, e iniziative in cooperazione con associazioni culturali e scuole locali.

“Forte di un’esperienza maturata in oltre otto anni di attività, da quando ho aperto la mia prima Mondadori a Manziana, sono ormai convinta che le librerie siano sì attività commerciali ma in primis un luogo di cultura, confronto e crescita dove trovare ogni giorno lo spunto per una nuova avventura da vivere, con la possibilità di incontrare e confrontarsi con idee e mondi diversi”, afferma Manuela Bianchi, affiliata Mondadori Store. “Siamo pronti a raccogliere le sfide che il territorio ci offrirà, con l’intenzione di proporre progetti che avvicinino il senso di cultura più ampia con amore verso i libri e la musica, in un connubio tra suono e parole.”, conclude Bianchi.

Il nuovo Mondadori Bookstore si estende su una superficie di 130 metri quadrati con un catalogo di oltre 10.000 titoli, dai grandi classici ai best seller, tra libri di narrativa, saggistica varia e internazionali.

Una particolare attenzione è rivolta ai lettori più giovani con il format We are Junior, che include giochi didattici e libri illustrati per stimolare la loro fantasia con le storie più curiose; il reparto Just Comics dedicato al fenomeno dei manga e dei fumetti; e My New Romance, il nuovo corner rivolto a chi ama l’universo romance, uno dei generi letterari più amati del momento. Ad ampliare l’offerta della libreria sono presenti anche aree riservate a cartoleria, giocattoli, gadget, gift card e gift box.

Il Mondadori Bookstore di Bracciano è al servizio dei lettori anche online: i clienti potranno essere aggiornati attraverso le pagine Instagram e Facebook. Inoltre, potranno entrare in contatto con la libreria attraverso i servizi digitali di Mondadoristore.it per verificare la disponibilità di un libro, ordinarlo, ritirarlo in negozio o farselo spedire a casa. Sarà inoltre possibile effettuare pagamenti da remoto, esclusivamente attraverso il servizio di Satispay.