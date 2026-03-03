MUNICIPIO XV, DE ANGELIS – MARTORANO – RAGO: “SUPPORTO ALLA GENITORIALITA’, VOTATO DOCUMENTO PER FASCIATOI ACCESSIBILI A UOMINI IN LUOGHI PUBBLICI”

Comunicato stampa

“Il consiglio municipale ha oggi votato all’unanimità la proposta di risoluzione per il potenziamento dei servizi di supporto alla genitorialità tramite l’installazione di fasciatoi accessibili agli uomini/padri negli edifici pubblici e nei bagni aperti al pubblico.

Un documento politico in cui le pari opportunità si realizzano partendo dalle pratiche quotidiane, anche quelle apparentemente minori, come cambiare un pannolino quando si è fuori casa e dove i padri non possono esercitare il proprio diritto genitoriale. La proposta di risoluzione votata oggi va in una doppia direzione, restituire ai padri il diritto/dovere di esercitare il ruolo genitoriale e diminuire il carico di responsabilità di cura delle madri.

Una proposta che certamente va nella direzione dei luoghi pubblici ma ci rivolgiamo indirettamente anche ai privati perché aderiscano a una iniziativa che incentiva l’abbattimento di queste barriere discriminatorie. Abitualmente e ovunque i fasciatoi sono posizionati esclusivamente nei bagni femminili; questa pratica riscrive la differenza dei ruoli mantenendo la narrazione arcaica che la cura è sempre demandata alle donne. Per questo abbiamo chiesto che il documento sia inviato al Sindaco ed alla Giunta capitolina affinché sia integrato alla Delibera Capitolina 8/2025 che traccia linee guida precise per l’allestimento di spazi per l’allattamento nelle strutture pubbliche”.

Così in una nota le Consigliere Stefania De Angelis (Europa Verde) e Sara Martorano (Lista Civica Gualtieri) con il consigliere Alfonso Rago (Roma Futura).