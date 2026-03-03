3 Marzo, 2026


Continua il “Piano Asfalti” a Cerveteri: cantieri aperti in via Sandro Pertini e via Vitaliano Marini

Comunicato stampa

Dopo aver concluso un importante quadrante di strade della parte bassa di Cerveteri con via Francesco Mecozzi, via Giulio Valeri e via Mario Pelagalli, proseguono i cantieri del “Piano Asfalti” dell’Assessorato alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri. Questa mattina, hanno infatti preso il via i lavori per il rifacimento completo del manto stradale in Via Sandro Pertini, importante arteria di collegamento tra due zone nevralgiche della città, a servizio non soltanto di due istituti scolastici ma anche della Stazione della Caserma dei Carabinieri. Seguirà poi, il rifacimento anche di via Vitaliano Marini.

“Si tratta di cantieri importanti derivanti da una oculata direzione dei lavori rispetto ad un impegno di spesa già assunto con la ditta esecutrice del maxi-appalto da 950mila euro dello scorso anno – ha dichiarato Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri – con questi lavori proseguiamo quanto avviato questa estate, con rifacimenti del manto stradale che oltre a Campo di Mare e Cerenova hanno interessato moltissime strade del capoluogo, tra cui via della Lega, via Ezio Brandolini, via Umberto Badini, via Rio dei Combattenti, Largo Almunecar”.

“Con la Giunta e gli uffici siamo al lavoro per un ulteriore lotto di strade da riasfaltare – conclude l’Assessore Matteo Luchetti – ci tengo con l’occasione a ringraziare il Geometra Federico Feriozzi, che ha seguito l’intero iter burocratico e amministrativo e tutto l’Ufficio Opere Pubbliche per l’eccellente lavoro che sempre svolgono”.

 

