NUOVO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: COMUNI OGGI IN REGIONE PER CHIEDERE MIGLIORAMENTI

Questa mattina gli amministratori dei Comuni del territorio hanno partecipato all’incontro sul trasporto pubblico locale (TPL), indetto da ASTRAL e Regione Lazio per l’avvio del progetto di riforma del servizio per tutto il territorio laziale e, nello specifico, per l’unità di Rete n. 1 “Tirreno Nord”, che comprende la fascia costiera laziale da Montalto a Fiumicino compresi i comuni del Lago di Bracciano, Manziana e Canale Monterano.

Il nuovo servizio dovrebbe prendere avvio il 1° Luglio e cambiare radicalmente la linea seguita fin qui dalla Regione Lazio, che fino ad oggi finanziava il costo del servizio lasciando ai Comuni la decisione su come organizzare le tratte.

“Con i colleghi di Bracciano, Anguillara, Trevignano e Manziana – commenta il Sindaco di Canale Monterano Alessandro Bettarelli – abbiamo evidenziato le criticità che il nuovo sistema crea ai nostri territori. Rispetto al servizio Tpl attuale, la proposta di riorganizzazione diminuisce il chilometraggio complessivo di circa il 50% e si basa su criteri che non corrispondono alle reali esigenze dei cittadini. Da un servizio che negli anni è stato ritagliato sulle singole specificità locali, si passerebbe ad un servizio di rete, che penalizza utenza periferica, servizio studenti, servizio stazioni FS e cimiteri comunali.