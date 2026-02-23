24 Febbraio, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEventi

NUOVO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: COMUNI OGGI IN REGIONE PER CHIEDERE MIGLIORAMENTI

0
143
Trasporto pubblico locale

Riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina gli amministratori dei Comuni del territorio hanno partecipato all’incontro sul trasporto pubblico locale (TPL), indetto da ASTRAL e Regione Lazio per l’avvio del progetto di riforma del servizio per tutto il territorio laziale e, nello specifico, per l’unità di Rete n. 1 “Tirreno Nord”, che comprende la fascia costiera laziale da Montalto a Fiumicino compresi i comuni del Lago di Bracciano, Manziana e Canale Monterano.
Il nuovo servizio dovrebbe prendere avvio il 1° Luglio e cambiare radicalmente la linea seguita fin qui dalla Regione Lazio, che fino ad oggi finanziava il costo del servizio lasciando ai Comuni la decisione su come organizzare le tratte.
“Con i colleghi di Bracciano, Anguillara, Trevignano e Manziana – commenta il Sindaco di Canale Monterano Alessandro Bettarelli – abbiamo evidenziato le criticità che il nuovo sistema crea ai nostri territori. Rispetto al servizio Tpl attuale, la proposta di riorganizzazione diminuisce il chilometraggio complessivo di circa il 50% e si basa su criteri che non corrispondono alle reali esigenze dei cittadini. Da un servizio che negli anni è stato ritagliato sulle singole specificità locali, si passerebbe ad un servizio di rete, che penalizza utenza periferica, servizio studenti, servizio stazioni FS e cimiteri comunali.
Uno stravolgimento di filosofia che ricalcherebbe la linea Cotral esistente e che diminuirebbe drasticamente i collegamenti interni ai comuni.”
“Con linee stabilite a appalti già affidati – aggiunge l’Assessore Andrea Magagnini – i margini di manovra sono stretti, ma oggi abbiamo ottenuto la possibilità di avere ulteriori incontri con Astral per ragionare su opportune modifiche che diano un senso concreto al nuovo modello.
Come Amministrazioni locali abbiamo il dovere di garantire ai cittadini il mantenimento dei servizi essenziali fino ad oggi erogati e faremo il possibile per evitare modifiche al ribasso su un modello che fino ad oggi ha funzionato.”
Articolo precedente
Io Faro Carnevale, il ringraziamento dell’Amministrazione agli organizzatori e ai volontari

Ultimi articoli

Eventi

Io Faro Carnevale, il ringraziamento dell’Amministrazione agli organizzatori e ai volontari

Società

S.P. 12/b Anguillara–Settevene Palo I: da lunedì 2 marzo riapertura con senso unico alternato

Economia

Unione Nazionale Consumatori : raddoppia l’inflazione mensile!

Società

Braccianese Claudia, domani l’inizio dei lavori al km 31+650. Chioccia: “Intervento complesso che ha richiesto accertamenti preliminari”

Società

Bellezza e provincia, un amabile connubio

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it