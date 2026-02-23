24 Febbraio, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEventi

Io Faro Carnevale, il ringraziamento dell’Amministrazione agli organizzatori e ai volontari

0
179
carnevale
Riceviamo e pubblichiamo
Grande partecipazione, entusiasmo e una bellissima atmosfera hanno accompagnato l’edizione di Io Faro Carnevale, che si conferma ormai un appuntamento atteso e un vero classico tra gli eventi cittadini di Civitavecchia.
L’Amministrazione comunale desidera rivolgere un sentito ringraziamento a tutti gli organizzatori per il lavoro svolto, per la cura nella realizzazione dell’iniziativa e per l’impegno profuso per regalare alla città una giornata riuscitissima, all’insegna della festa, della condivisione e della partecipazione.
Un ringraziamento speciale va anche ai volontari, straordinari per disponibilità, per l’energia e per lo spirito di servizio, che con il loro contributo hanno reso possibile la piena riuscita dell’evento.
       
“Io Faro Carnevale è ormai una bellissima tradizione per Civitavecchia. Vedere così tante famiglie, bambini e cittadini vivere insieme una giornata di festa è motivo di grande soddisfazione. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno lavorato per questo risultato”, dichiara il Sindaco Marco Piendibene.
“Eventi come questo dimostrano quanto sia prezioso il lavoro di squadra tra organizzatori, volontari e territorio. A tutti va il mio ringraziamento per aver costruito una giornata bella, partecipata e capace di valorizzare lo spirito della nostra città”, aggiunge l’Assessore Piero Alessi.
L’ottima riuscita della manifestazione conferma il valore di iniziative che uniscono comunità, socialità e partecipazione, contribuendo a rendere sempre più viva Civitavecchia.
   
L’Amministrazione Comunale desidera inoltre ringraziare gli Uffici che hanno lavorato incessantemente all’organizzazione dell’iniziativa, nonché CSP, la Polizia Locale e le Forze dell’Ordine che hanno garantito il successo dell’evento.
Articolo precedente
S.P. 12/b Anguillara–Settevene Palo I: da lunedì 2 marzo riapertura con senso unico alternato
Articolo successivo
NUOVO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: COMUNI OGGI IN REGIONE PER CHIEDERE MIGLIORAMENTI

Ultimi articoli

Eventi

NUOVO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: COMUNI OGGI IN REGIONE PER CHIEDERE MIGLIORAMENTI

Società

S.P. 12/b Anguillara–Settevene Palo I: da lunedì 2 marzo riapertura con senso unico alternato

Economia

Unione Nazionale Consumatori : raddoppia l’inflazione mensile!

Società

Braccianese Claudia, domani l’inizio dei lavori al km 31+650. Chioccia: “Intervento complesso che ha richiesto accertamenti preliminari”

Società

Bellezza e provincia, un amabile connubio

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it