“BENTORNATA GARDENSIA”  E “NOTE PER LA RICERCA” : DUE SETTIMANE DEDICATE AD AISM

Bentornata Gardensia, l'iniziativa per AISM

Quelle che stanno per cominciare saranno *due settimane* importantissime per *Aism – Associazione Italiana Sclerosi Multipla*

Rieccoci con *”Bentornata Gardensia”*:  acquistando una *gardenia* o *un’ortensia* (o se volete entrambe!), potremo dare un contributo straordinario alle *attività di ricerca scientifica* sulla *sclerosi multipla*, una malattia che ad oggi *ancora non ha una cura*. Le piante mi arriveranno la *prossima settimana* _(orientativamente giovedì!)_, e poi sarò in *Piazza Aldo Moro* a *Cerveteri* nella giornata di *sabato 7 marzo* con il consueto *stand solidale* insieme alla mia mamma *Adele Prosperi*.  *Potete già prenotare la vostra pianta!* Inviatemi un messaggio e ci incontriamo per la consegna!

Vi ricordo inoltre, *venerdì 27 febbraio* alle *ore 21:00* in *Sala Ruspoli* a *Cerveteri*, nuovo appuntamento con *”Note per la Ricerca”*: ad esibirsi un raffinato duo sassofono e pianoforte, il duo *Scalone – Pagano*.  Ingresso gratuito con *offerta libera* per *Aism*.

_Vi aspettiamo!  *sosteniamo insieme la Ricerca Scientifica!*

