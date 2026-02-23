Bellezza e provincia, un amabile connubio

Noi che viviamo in provincia lo sappiamo quanto è bello e rilassante visitare i nostri luoghi lacustri , le nostre spiagge, i nostri boulevard per le passeggiate con i nostri beniamini a quattro zampe, ma cosa mettere per uscire in tale occasione?

Una tuta andrà benissimo ed è questo il bello della provincia: quando ci spostiamo per andare al supermercato, in farmacia magari non c’è lo stress di apparire, si è libere di essere noi stesse con i nostri jeans, la nostra tuta , quel filo di trucco che basta per sentirci bene, per sentirci pronte. Quando siamo costrette ad andare al lavoro magari fuori dal nostro paese, a Roma per esempio il nostro abbigliamento cambia radicalmente , si è più rigide, sofisticate e ricercate mentre a casa , in paese finalmente ci sentiamo autorizzate ad essere più libere , certo per ognuna di noi sentirsi bella è soggettivo c’è a chi basta quel filo di trucco messo al mattino, un bel rossetto prima si uscire e c’è a chi invece serve di più e questo dipende anche dalla variabilità delle età in cui una donna si trova con diverse esigenze e un diverso modo di percepirsi.

Ma sentiamo che cosa ne pensano alcune donne di diverse età che abbiamo intervistato:

Noemi 26 anni: “quello che sto scegliendo in questo momento è un tipo di bellezza molto naturale e semplice, quindi vado a valorizzare senza snaturare , se una persona si sente a suo agio in un vestire comodo e sportivo , ciò non significa che debba essere sciatta o trasandata perché curando i dettagli si valorizza l’insieme. Partendo dai capelli e scegliendo il giusto taglio e il giusto colore, portare una piega magari o pesino un raccolto magari pensato, un trucco che possa valorizzare il lineamenti anche semplicemente con base mascara e lucidalabbra si è esaltata la bellezza naturale. Il look è estremamente soggettivo e la moda ci consente oggi di spendere poco e di essere comunque molto carine, il look va in base all’occasione è vero ma anche in base all’umore ci sono giorni in cui una donna sente di essere più sportiva ma il giorno in cui vorrà sentirsi più femminile metterà una gonna con uno stivale senza essere volgare , a mio avviso un look semplice con uno o due capi più ricercati fanno un ottimo lavoro. La mia opinione sul vestire in provincia è che ci siano due estremi, chi carica troppo e chi non si cura affatto il ché è un peccato perché una donna dovrebbe farsi bella per se stessa e per sentirsi bene nei gesti quotidiani e non solo nelle grandi occasioni”.

Francesca 48 anni: “Devo dire che mi muovo anche a Roma ma da queste parti ci sono per fortuna molti professionisti come estetiste e parrucchieri che non mi fanno sentire sola, ti dirò in provincia trovo ci sia molto fanatismo, la critica è feroce e si deve apparire sempre al meglio poi io non ci faccio troppo caso posso vestirmi con una tuta oversize oppure un tacco dodici ma penso che nei luoghi rurali il confine non sia più così marcato ed in provincia si tenda ad essere ancora più attenti a come si esce di casa”.

Maria Grazia 72 anni: “Sicuramente la mia bellezza nel tempo è cambiata non saprei dire se dipenda dal fatto che ormai vivo in provincia o anche dall’età, in qualche maniera vivere in provincia mi ha assecondato, è come se da questo punto di vista vivessi una situazione più tranquilla sia per quanto riguarda il vivere la mia bellezza ma anche in generale rispetto a una frenetica città, in qualche modo mi sento più a mio agio, certamente il vivere in provincia mi porta a una certa tranquillità emotiva e chiaramente non mi sento di dover vestire, essere per poi essere giudicata come in città cosi mi sento molto più in comfort e serena e mi sento molto meno giudicata. Pensando anche a qualche amica non le vedo cosi obbligate , costrette a mettersi in tiro e non credo sarebbe la stessa cosa se fossimo in città”.

Ilaria Morodei