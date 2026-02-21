21 Febbraio, 2026
POLMETRO, D’AMATO-AZIONE: BENE PRESIDIO TERMINI, ORA LE ALTRE STAZIONI

“Bene l’apertura del presidio della Polmetro alla stazione Termini. Ora è necessario estenderlo alle altre stazioni della metropolitana, con particolare attenzione alle ore serali e notturne. Questo servizio è particolarmente importante e in passato troppe volte annunciato.
Come Azione Roma abbiamo promosso la petizione “Che fine ha fatto la Polmetro?” e organizzato un sit-in alla stazione metro di Conca d’Oro, dove avvenne l’aggressione a una giovane alcuni mesi fa. Monitoreremo affinché gli impegni assunti dal ministro Matteo Piantedosi vengano mantenuti.
Serve un cronoprogramma con tempi certi e l’elenco delle stazioni in cui sarà attivata la Polmetro. Inoltre, chiediamo il potenziamento della rete wifi in tutte le stazioni della metro, poiché in alcune aree è impossibile comunicare”. Lo ha dichiarato il segretario romano di Azione, Alessio D’Amato.
