POLMETRO, D’AMATO-AZIONE: BENE PRESIDIO TERMINI, ORA LE ALTRE STAZIONI

Comunicato stampa

“Bene l’apertura del presidio della Polmetro alla stazione Termini. Ora è necessario estenderlo alle altre stazioni della metropolitana, con particolare attenzione alle ore serali e notturne. Questo servizio è particolarmente importante e in passato troppe volte annunciato.

Come Azione Roma abbiamo promosso la petizione “Che fine ha fatto la Polmetro?” e organizzato un sit-in alla stazione metro di Conca d’Oro, dove avvenne l’aggressione a una giovane alcuni mesi fa. Monitoreremo affinché gli impegni assunti dal ministro Matteo Piantedosi vengano mantenuti.

Serve un cronoprogramma con tempi certi e l’elenco delle stazioni in cui sarà attivata la Polmetro. Inoltre, chiediamo il potenziamento della rete wifi in tutte le stazioni della metro, poiché in alcune aree è impossibile comunicare”. Lo ha dichiarato il segretario romano di Azione, Alessio D’Amato.