CASSIA, TORQUATI – CHIRIZZI (MUN.XV): “AVVIO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI A LA GIUSTINIANA”

Comunicato stampa

“E’ stata avviata questa mattina la cantierizzazione per gli interventi di realizzazione dei marciapiedi nel tratto di Via Cassia tra il bivio per La Castelluccia – via della Torre delle Cornacchie e Via Moretti a La Giustiniana.

I lavori rientrano nel programma degli interventi giubilari per la riqualificazione e la valorizzazione dei cammini dei pellegrini della città di Roma e riguarderanno la realizzazione di circa duecento metri di marciapiedi sul lato destro di Via Cassia in direzione centro, con l’apposizione della segnaletica per la via Francigena. Nel tratto di cantiere è istituito il limite di velocità a 30 km/h e, salvo meteo avverso, i lavori si concluderanno entro la fine di marzo.

Ringraziamo l’ufficio di scopo “Giubileo delle Persone e Partecipazione” che con l’Assessorato e il Dipartimento Lavori Pubblici hanno raccolto la richiesta del Municipio e lavorato con il nostro Ufficio Tecnico per la realizzazione di un intervento indispensabile per la sicurezza e l’accessibilità dei cittadini e dei tanti pellegrini che quotidianamente attraversano questo tratto di Via Cassia, ultima tappa della Via Francigena verso San Pietro.”

Così in una nota, il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora ai Lavori Pubblici, Gina Chirizzi.