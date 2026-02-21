21 Febbraio, 2026
CASSIA, TORQUATI – CHIRIZZI (MUN.XV): “AVVIO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI A LA GIUSTINIANA”

il presidente del XV municipio

Comunicato stampa

“E’ stata avviata questa mattina la cantierizzazione per gli interventi di realizzazione dei marciapiedi nel tratto di Via Cassia tra il bivio per La Castelluccia – via della Torre delle Cornacchie e Via Moretti a La Giustiniana.

I lavori rientrano nel programma degli interventi giubilari per la riqualificazione e la valorizzazione dei cammini dei pellegrini della città di Roma e riguarderanno la realizzazione di circa duecento metri di marciapiedi sul lato destro di Via Cassia in direzione centro, con l’apposizione della segnaletica per la via Francigena. Nel tratto di cantiere è istituito il limite di velocità a 30 km/h e, salvo meteo avverso, i lavori si concluderanno entro la fine di marzo.

Ringraziamo l’ufficio di scopo “Giubileo delle Persone e Partecipazione” che con l’Assessorato e il Dipartimento Lavori Pubblici hanno raccolto la richiesta del Municipio e lavorato con il nostro Ufficio Tecnico per la realizzazione di un intervento indispensabile per la sicurezza e l’accessibilità dei cittadini e dei tanti pellegrini che quotidianamente attraversano questo tratto di Via Cassia, ultima tappa della Via Francigena verso San Pietro.”

Così in una nota, il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora ai Lavori Pubblici, Gina Chirizzi.

