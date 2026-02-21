“Poesie” di Francesco Giro, la presentazione ad Anguillara

Comunicato stampa
l’Amministrazione Comunale di Anguillara Sabazia e la Biblioteca Comunale “Angela Zucconi” Vi invitano alla presentazione del libro:
Un percorso poetico intenso e meditativo. La ricerca dell’armonia perduta. Il desiderio della chiarezza sentimentale per vivere con autenticità il mondo della vita.
L’incontro sarà un’occasione per ascoltare l’autore, conoscere il suo percorso umano e intellettuale e dialogare insieme intorno alla poesia come spazio di riflessione e consapevolezza.
Sarà presente per i saluti istituzionali il Sindaco di Anguillara Sabazia, Avv. Angelo Pizzigallo.
Intervengono:
On. Giorgio Simeoni, Consigliere Regione Lazio;
On. Laura Cartaginese, Consigliera Regione Lazio;
On. Alessandro Battilocchio, Membro della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana;
Nicola Franco, Presidente Municipio VI;
Laura Pastore, CdA LazioCrea S.p.A.
Sabato 28 febbraio, Ore 11.00
Biblioteca Comunale “Angela Zucconi” – Anguillara Sabazia Largo dello Zodiaco 21
Ingresso libero.
Tutti i dettagli sulla locandina in allegato.