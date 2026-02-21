21 Febbraio, 2026
“Poesie” di Francesco Giro, la presentazione ad Anguillara

Poesie di Francesco Giro presentato ad Anguillara

Comunicato stampa

l’Amministrazione Comunale di Anguillara Sabazia e la Biblioteca Comunale “Angela Zucconi” Vi invitano alla presentazione del libro:

Un percorso poetico intenso e meditativo. La ricerca dell’armonia perduta. Il desiderio della chiarezza sentimentale per vivere con autenticità il mondo della vita.

L’incontro sarà un’occasione per ascoltare l’autore, conoscere il suo percorso umano e intellettuale e dialogare insieme intorno alla poesia come spazio di riflessione e consapevolezza.

Sarà presente per i saluti istituzionali il Sindaco di Anguillara Sabazia, Avv. Angelo Pizzigallo.

Intervengono:

On. Giorgio Simeoni, Consigliere Regione Lazio;

On. Laura Cartaginese, Consigliera Regione Lazio;

On. Alessandro Battilocchio, Membro della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana;

Nicola Franco, Presidente Municipio VI;

Laura Pastore, CdA LazioCrea S.p.A.

Sabato 28 febbraio, Ore 11.00

Biblioteca Comunale “Angela Zucconi” – Anguillara Sabazia Largo dello Zodiaco 21

Ingresso libero.

Tutti i dettagli sulla locandina in allegato.

