E’ ALBERTO CIVICA IL CANDIDATO DEL CENTROSINISTRA A SINDACO DI ANGUILLARA SABAZIA

Comunicato stampa

“ANGUILLARA, TORNIAMO A CREDERE IN NOI”.

In questi anni abbiamo visto crescere una distanza: tra Palazzo e cittadini, tra promesse e risultati, tra opportunità e realtà. Servizi indeboliti, spazi pubblici trascurati, scelte percepite come imposte. Anche risorse straordinarie come quelle del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza avrebbero potuto cambiare il volto della città. Non è accaduto come speravamo. E la delusione ha lasciato spazio alla sfiducia.

Per questo il centrosinistra e le liste civiche hanno scelto di unirsi attorno alla candidatura a Sindaco di Alberto Civica.

La nostra è una scelta di coraggio e responsabilità.

con il borgo e i quartieri vivi e curati,

Di seguito una breve biografia di Alberto Civica

Ho lavorato per circa due anni al Ministero delle Finanze per poi passare alle dipendenze dell’ENEA.

A metà degli anni ’80 ho iniziato ad operare a tempio pieno nel sindacato UIL, divenendo subito dopo il segretario generale della UIL Ricerca: una categoria piccola cresciuta fino a diventare UIL Università, Ricerca, AFAM.

Ci occupavamo degli enti di Ricerca nazionali, delle Università pubbliche e private, e del mondo Alta Formazione Artistica e Musicale, che rappresenta i conservatori musicali e le accademie – compresa quella nazionale di danza e gli ISIA (Istituti Superiori per le Industrie Artistiche).

Per un breve periodo ho avuto anche la responsabilità della UIL Giovani a livello nazionale, che ha formato molti degli attuali quadri dirigenti nazionali della Confederazione UIL.

Nel 2014 sono stato eletto Segretario Generale della UIL di Roma e del Lazio, ruolo che con l’ascolto di lavoratrici e lavoratori e con il confronto con i Comuni e la Regione Lazio mi ha consentito di approfondire tematiche come: sanità, sviluppo economico e sociale, ambiente.

Come Segretario della UIL di Roma e del Lazio ho seguito le attività dei servizi patronato e CAF, a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori anche attraverso il servizio che si occupava di contrasto a Mobbing e Stalking, contro tutte le violenze.

Quando mi è stato chiesto da alcuni consiglieri comunali di opposizione di candidarmi a Sindaco di Anguillara Sabazia ho accettato con entusiasmo e spirito di servizio; il 9 gennaio di quest’anno ho lascito la carica di segretario generale della UIL di Roma e del Lazio per dedicarmi a tempo pieno a questo nuovo impegno.