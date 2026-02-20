Invito agli studenti–atleti di alto livello: presentazione “Storie dei Giusti dello Sport”

Comunicato stampa

(25 febbraio 2026)

Il Comune di Civitavecchia invita gli studenti–atleti impegnati in attività agonistica di alto livello a partecipare alla presentazione del libro “Storie dei Giusti dello Sport”, un incontro dedicato ai valori dello sport e al significato delle scelte, della responsabilità e del coraggio per chi vive ogni giorno l’equilibrio tra scuola e allenamenti.

Aula Pucci – Civitavecchia

Mercoledì 25 febbraio 2026

Ore 10:00

Con Joshua Evangelista (Garivo Network)

L’iniziativa, già proposta anche agli istituti scolastici, è rivolta in modo specifico agli studenti–atleti delle società sportive cittadine (settori giovanili e agonistici) e, più in generale, a tutti i ragazzi che stanno portando avanti un percorso sportivo strutturato e competitivo.