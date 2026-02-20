Emesso oggi un francobollo appartenente alla serie tematica “i valori sociali” dedicato a Vittorio Bachelet, nel centenario della nascita.

Comunicato stampa

Poste Italiane comunica che oggi 20 febbraio 2026 viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo appartenente alla serie tematica “i valori sociali” dedicato a Vittorio Bachelet, nel centenario della nascita, relativo al valore della tariffa B pari a 1,30€.

Tiratura: duecentomilaventicinque esemplari.

Foglio: quarantacinque esemplari.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico.

Bozzetto a cura di Tiziana Trinca.

La vignetta riproduce un ritratto di Vittorio Bachelet mentre tiene in mano un volume; sullo sfondo è raffigurata una libreria, a simboleggiare la profonda cultura e il suo stretto legame con il sapere. Giurista, dirigente di azione cattolica e uomo delle istituzioni, fu vittima della tragica stagione di violenza e terrorismo che ha segnato l’Italia negli anni di piombo.

Completano il francobollo la legenda “VITTORIO BACHELET”, “GIURISTA E POLITICO”, le date “1926 – 1980”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Roma 62.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Verona e sul sito www.filatelia.poste.it.