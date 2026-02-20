20 Febbraio, 2026
Cerveteri, la “1000 di Miguel” approda in città: la soddisfazione del consigliere Enrico Alessandrini

La corsa 1000 di Muguel a Cerveteri

Comunicato stampa

Il consigliere comunale di Cerveteri Enrico Alessandrini, esponente del Partito Democratico,
esprime grande soddisfazione per l’organizzazione a Cerveteri della corsa podistica 1000 di Miguel, evento sportivo di forte valore educativo e sociale, dove parteciperanno oltre 500 bambini.

«Portare a Cerveteri una manifestazione come la 1000 di Miguel – dichiara Alessandrini – significa promuovere lo sport come strumento di crescita, inclusione e memoria, coinvolgendo bambini e famiglie in un’iniziativa che unisce attività fisica e valori civili».
Il consigliere sottolinea come l’evento sia stato organizzato grazie a un lavoro condiviso, portato avanti insieme a Loredana Ricci, con l’obiettivo di offrire alla città un appuntamento di qualità, capace di valorizzare il territorio e rafforzare il senso di comunità.

Un ringraziamento particolare viene rivolto alla Multiservizi Caerite che ha sponsorizzato l’evento, nonchè all’Amministrazione comunale di Cerveteri e all’assessore allo sport Manuele Parroccini, per il supporto fornito e le attenzioni dimostrate nei confronti dell’iniziativa.

«La collaborazione tra istituzioni, organizzatori e associazioni – conclude Alessandrini – è la strada giusta per costruire eventi che lascino un segno positivo nella nostra città e che mettano al centro i giovani e il loro diritto allo sport»

