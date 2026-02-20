AI Startup School (Talent Garden): appuntamento a Roma con la prima scuola gratuita per fare impresa con l’AI

Comunicato stampa

Spero tutto bene! Ascoltare i racconti autentici dei migliori founder italiani: cosa li ha spinti a iniziare, quali errori hanno fatto, come hanno superato gli ostacoli e quali strategie usano ogni giorno per far crescere la loro startup. Vi scrivo per segnalarvi un nuovo progetto formativo che farà tappa con un evento anche nella città di Roma : si tratta di AI Startup School (https:// aistartupschool.talentgarden. com/), la prima scuola italiana totalmente gratuita per imparare a creare startup con l’intelligenza artificiale.

La School, ideata da Talent Garden insieme all’Italian Founders Fund, TikTok Shop Italia, Intesa San Paolo e Lenovo e con il patrocinio di Confindustria, è rivolta a studenti universitari e giovani imprenditori. Il percorso vede anche le testimonianze di alcuni tra i principali founder italiani – tra cui Luca Ferrari (Bending Spoons), Silvia Wang (Serenis), Alberto Dalmasso (Satispay), Marco Ogliengo (JetHR), Paolo De Nadai (WeRoad), Danila De Stefano (Unobravo) – e dall’imprenditrice e content creator Francesca Ammaturo, founder e CEO del brand Label Rose.

Vi segnalo, inoltre, che il prossimo appuntamento si terrà proprio a Roma il 26 febbraio, presso la loro sede di Via Ostiense,92. In questo caso l’appuntamento sarà dedicato ai giovani imprenditori, founder e professionisti che vogliano far crescere il proprio business online comprendendo le nuove logiche del Discovery E-Commerce.

