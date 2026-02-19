Noi Moderati di Anguillara: “Preoccupati per la situazione di stallo dell’amministrazione”

Comunicato stampa

Il direttivo locale riflette sulla posizione incomprensibile della Lega.

Dopo la riunione del direttivo locale di Anguillara, il segretario provinciale Paolo Toppi e la coordinatrice cittadina Daniela Gasperini intervengono con una nota congiunta per esprimere forte preoccupazione rispetto alla fase di stallo che sta caratterizzando l’azione amministrativa.

Desta particolare perplessità l’atteggiamento della Lega, forza di maggioranza che sembrerebbe più concentrata sui propri equilibri interni che sulla stabilità e sulla tenuta complessiva della coalizione.

Nelle prossime ore sono previsti momenti di confronto con le altre forze del centrodestra per analizzare il quadro politico locale e valutare le possibili evoluzioni della situazione, con l’obiettivo di garantire chiarezza e responsabilità nell’interesse della comunità.