CREA (CIVICA ROCCA): SANITA’, AUGURI DI BUON LAVORO A GIUSEPPE QUINTAVALLE, NUOVA GUIDA DELLA FIASO

Comunicato stampa

Roma, 18 febbraio 2026 – Il Capogruppo della Lista Civica Rocca in Consiglio Regionale del Lazio, Mario Luciano Crea, rivolge le più sentite congratulazioni a Giuseppe Quintavalle per la sua elezione a Presidente della Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (Fiaso).

“L’elezione del dottor Quintavalle – dichiara Crea – rappresenta un importante riconoscimento delle competenze, della professionalità e dell’impegno profuso in questi anni nel settore sanitario. Sono certo che saprà guidare la Fiaso con autorevolezza e visione strategica, contribuendo al rafforzamento e all’innovazione del nostro sistema sanitario.

A Giuseppe Quintavalle giungano, dunque, i migliori auguri di buon lavoro per questo prestigioso incarico, nella convinzione che il suo operato saprà valorizzare ulteriormente il ruolo delle aziende sanitarie e ospedaliere su tutto il territorio nazionale.”