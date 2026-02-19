A Bracciano inaugurazione del 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐞 𝐅𝐫𝐚𝐠𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢 del Distretto Sociosanitario 𝟒.𝟑.

Dal profilo Facebook del sindaco di Bracciano
Il 𝟏𝟗 𝐟𝐞𝐛𝐛𝐫𝐚𝐢𝐨 inauguriamo il 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐞 𝐅𝐫𝐚𝐠𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢 del Distretto Sociosanitario 𝟒.𝟑.
𝐕𝐢𝐚 𝐗𝐗 𝐒𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 – 𝐁𝐫𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐧𝐨
𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟎.𝟑𝟎
Alle 𝟏𝟏.𝟑𝟎, dopo il 𝐭𝐚𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐧𝐚𝐬𝐭𝐫𝐨, ci ritroveremo in 𝐀𝐮𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫𝐞 per presentare la 𝐅𝐢𝐥𝐢𝐞𝐫𝐚 𝐏𝐨𝐯𝐞𝐫𝐭𝐚̀: un sistema coordinato di interventi che accompagna le persone dall’emergenza al recupero dell’autonomia.
Parleremo dei servizi già attivi:
𝐏𝐫𝐨𝐧𝐭𝐨 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞
𝐇𝐨𝐮𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐅𝐢𝐫𝐬𝐭
𝐒𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐏𝐨𝐬𝐭𝐚
Sarà un momento per condividere 𝐫𝐢𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐭𝐢, 𝐫𝐞𝐭𝐞 𝐝𝐢 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐧𝐞𝐫 e 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐚𝐯𝐚𝐧𝐳𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 dei nuovi 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐝𝐢𝐟𝐟𝐮𝐬𝐢 nei 𝐜𝐢𝐧𝐪𝐮𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢 del nostro Distretto 4.3.
Un presidio concreto, un passo in più verso una comunità che sceglie di non lasciare nessuno indietro.