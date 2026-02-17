MUNICIPIO XV, TORQUATI – MARTELLI: “STADIO DELLA FARNESINA, VOTATA ALL’UNANIMITA’ PROPOSTA DI INTITOLAZIONE A PAOLA PIGNI”

Comunicato stampa

“Voto unanime dell’aula in Consiglio Municipale per la proposta di intitolazione dello Stadio della Farnesina alla campionessa di atletica leggera, Paola Pigni.

Un omaggio che il Municipio XV vuole renderle per gli innumerevoli traguardi raggiunti nel corso della sua carriera sportiva e per il suo legame indissolubile con questo territorio. Sei volte record del mondo in cinque diverse specialità del mezzofondo su pista, tra gli anni ‘70 e gli anni ‘80 Paola Pigni è stata docente all’Istituto Comprensivo Nitti, oltre che allenatrice e preparatrice di giovani atleti proprio allo Stadio Farnesina.

Per questo, e a sostegno della petizione online lanciata dai figli dell’atleta, Chiara e Claudio Cacchi, che ringraziamo per aver accolto l’invito del Consiglio Municipale ad essere presenti oggi in aula, chiediamo a Sport e Salute, Coni e Dipartimento Grandi Eventi e Sport, con il supporto della Federazione Italiana di Atletica Leggera, la titolazione dello Stadio Farnesina a una atleta che ha sfidato i pregiudizi e le discriminazioni in un periodo in cui alle donne era permesso disputare solo gare di velocità, aprendo così la partecipazione alle gare di distanza a tutte le altre atlete, dando vita alla moderna atletica leggera femminile.

Grazie alle Consigliere Stefania De Angelis ed Elisa Marzia Vitaliano che con il Consigliere Massimiliano Petrassi hanno firmato il documento e a tutti gli altri Consiglieri che successivamente hanno sottoscritto l’atto. ”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessore allo Sport e al Commercio, Tommaso Martelli.