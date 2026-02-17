MUNICIPIO XV, MAGGIORANZA: “CHIESTO CONSIGLIO STRAORDINARIO SU DISSESTO ISOLA FARNESE, CESANO E VIA RONCIGLIONE”

Comunicato stampa

“ In seguito agli eventi emergenziali che hanno interessato il nostro territorio nell’ultimo mese a causa dell’ondata di forte maltempo che ha colpito tutta la città, questa mattina abbiamo richiesto un Consiglio Straordinario per il prossimo 24 febbraio per un aggiornamento sulla frana di Isola Farnese, sul dissesto idrogeologico di alcune delle strade di Cesano e sullo smottamento del costone privato di via Ronciglione.

Un Consiglio che servirà a fare il punto sulla costante attività che Roma Capitale, Risorse per Roma e Municipio XV stanno portando avanti sin dai primi giorni per il superamento dell’emergenza e a supporto dei residenti di Isola Farnese affinché possano tornare alla normalità nel più breve tempo possibile, ma anche per un aggiornamento sulla situazione delle strade di Cesano e sul cedimento della collina di Via Ronciglione.

Ringraziamo l’opposizione che, proprio dopo pochi minuti l’invio della nostra richiesta di consiglio straordinario ha avanzato la sua, a testimonianza che l’intera aula ha a cuore la critica situazione del Borgo di Isola Farnese e delle altre porzioni di territorio interessate dal dissesto idrogeologico; situazioni su cui come Municipio siamo a lavoro costantemente da ormai settimane.”

Così in una nota la Maggioranza del Municipio XV