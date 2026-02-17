17 Febbraio, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeTerritorio

MUNICIPIO XV, MAGGIORANZA: “CHIESTO CONSIGLIO STRAORDINARIO SU DISSESTO ISOLA FARNESE, CESANO E VIA RONCIGLIONE”

0
36
logo l'agone

Comunicato stampa

In seguito agli eventi emergenziali che hanno interessato il nostro territorio nell’ultimo mese a causa dell’ondata di forte maltempo che ha colpito tutta la città, questa mattina abbiamo richiesto un Consiglio Straordinario per il prossimo 24 febbraio per un aggiornamento sulla frana di Isola Farnese, sul dissesto idrogeologico di alcune delle strade di Cesano e sullo smottamento del costone privato di via Ronciglione.

Un Consiglio che servirà a fare il punto sulla costante attività che Roma Capitale, Risorse per Roma e Municipio XV stanno portando avanti sin dai primi giorni per il superamento dell’emergenza e a supporto dei residenti di Isola Farnese affinché possano tornare alla normalità nel più breve tempo possibile, ma anche per un aggiornamento sulla situazione delle strade di Cesano e sul cedimento della collina di Via Ronciglione.

Ringraziamo l’opposizione che, proprio dopo pochi minuti l’invio della nostra richiesta di consiglio straordinario ha avanzato la sua, a testimonianza che l’intera aula ha a cuore la critica situazione del Borgo di Isola Farnese e delle altre porzioni di territorio interessate dal dissesto idrogeologico; situazioni su cui come Municipio siamo a lavoro costantemente da ormai settimane.”

Così in una nota la Maggioranza del Municipio XV

Articolo precedente
Due sarcofagi ritrovati, una città da riscoprire: al Museo archeologico nazionale di Tuscania la presentazione del volume “Turscna, Tuscana, Toscanella, Tuscania”
Articolo successivo
MUNICIPIO XV, TORQUATI – MARTELLI: “STADIO DELLA FARNESINA, VOTATA ALL’UNANIMITA’ PROPOSTA DI INTITOLAZIONE A PAOLA PIGNI”

Ultimi articoli

Eventi

Mercatino del lago domenica 22 febbraio ad Anguillara Sabazia. Stand di oggettistica, collezionismo e artigiano , in quello che sarà un appuntamento che si...

Territorio

MUNICIPIO XV, TORQUATI – MARTELLI: “STADIO DELLA FARNESINA, VOTATA ALL’UNANIMITA’ PROPOSTA DI INTITOLAZIONE A PAOLA PIGNI”

Eventi

Due sarcofagi ritrovati, una città da riscoprire: al Museo archeologico nazionale di Tuscania la presentazione del volume “Turscna, Tuscana, Toscanella, Tuscania”

Territorio

Il dilemma Ilva a “Che fine ha fatto la politica?”, Raffaele Cataldi: “Chiudere e bonificare”

Cultura

“OLTRE IL SILENZIO DELLA FINESTRA” AL TEATRO FIORANI DI CANALE

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it