EDITORIA: PAOLO TRIPALDI (ASSOCIAZIONE STAMPA ROMANA) “BUONA NOTIZA NASCITA ITABLOID”

“La nuova iniziativa editoriale ITabloid, promossa dall’Associazione Giornaliste Italiane, rappresenta senza dubbio un segnale importante per il pluralismo dell’informazione”. Lo dichiara il presidente dell’Associazione Stampa Romana, Paolo Tripaldi.

“In una fase storica segnata dalla frammentazione e dalla velocizzazione estrema delle notizie, nonché dalla chiusura di testate editoriali”, ha aggiunto il presidente di Stampa Romana, “la scelta di puntare su approfondimento, analisi e qualità dei contenuti dal punto di vista femminile rappresenta un contributo prezioso al dibattito pubblico e alla crescita di un’informazione responsabile e consapevole. A tutte le giornaliste coinvolte nell’avventura di ITabloid va l’augurio di buon lavoro”.

Antonio Ranalli

Presidente Consulta uffici stampa