Disturbi alimentari: alla Camera si presenta la campagna di sensibilizzazione di Donna Donna APS Gustiamo Insieme la Vita

Comunicato stampa
Si terrà mercoledì 18 febbraio, a partire dalle 10:00, presso la Sala
Stampa della Camera dei Deputati in Via della Missione 4 a Roma, la
conferenza stampa di presentazione della campagna di sensibilizzazione
e del “concorso partecipato” per le scuole di ogni ordine e grado dal
titolo “Gustiamo Insieme la Vita”. Promossa da Donna Donna APS,
l’iniziativa nasce con l’obiettivo di conoscere, affrontare e vincere
i disturbi alimentari, favorendo un rapporto sano ed equilibrato con
cibo, corpo ed emozioni.
Il progetto coinvolgerà studenti e docenti in un percorso educativo e culturale volto a promuovere consapevolezza, prevenzione e corretti stili di vita, attraverso attività formative e un concorso “partecipato” dedicato agli studenti di tutta Italia, dove
vincono tutti. Perché la vera vittoria è partecipare. È mettersi in
gioco. È parlare di questi temi senza vergogna per scegliere la VITA!
Alla conferenza stampa interverranno autorevoli rappresentanti delle
istituzioni e del mondo accademico, sanitario e associativo: l’On.
Paola Frassinetti, Sottosegretario di Stato al Ministero
dell’Istruzione e del Merito; l’On. Paolo Trancassini, Questore della
Camera dei Deputati; l’On. Girolamo Cangiano, VII Commissione Cultura,
Istruzione e Scienze di Montecitorio; l’On. Antonella Sberna, Vice
Presidente del Parlamento Europeo; il Presidente del Consiglio
Regionale del Lazio Antonello Aurigemma; il Dott. Alessio Nardini,
Direttore Generale al Ministero della Salute, Dipartimento Corretti
Stili di Vita e Rapporti con l’Ecosistema; il Presidente di ANCI Lazio
e Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi; Ciro Toma e Virginia Fiore,
Dirigenti INPS; il Prof. Mario Rusconi, Presidente Associazione
Nazionale Presidi Roma; Mariagrazia Dardanelli, in rappresentanza
della Rete Nazionale Licei Artistici; Marinella Di Stasi, Presidente
SIRIDAP; Patrizia Todisco, Presidente SISDCA; Alfredo D’Antimi,
Presidente Associazione Nazionale Città dell’Olio Lazio; Adriana
Aniceto e Anna Pina Guglielmi, docenti dell’Istituto Pantaleone
Buonarroti di Frascati. Saranno inoltre presenti gli studenti
dell’Istituto, Tiziana Volpes, Presidente Onoraria Donna Donna Aps e
Vitalia Scano (che) A moderare l’incontro sarà Nadia Accetti,
Fondatrice dell’ Associazione Donna Donna APS, vittima di violenza e
testimone della malattia che ha fatto della sensibilizzazione verso i
giovani su questi temi la sua missione da oltre quindici anni.
“Gustiamo Insieme la Vita”- dichiara Nadia Accetti – si propone come
un percorso multidisciplinare che unisce scuola, istituzioni,
professionisti della salute e realtà associative per contrastare i
disturbi alimentari, fenomeno in crescente diffusione tra i giovani.
Attraverso il coinvolgimento diretto degli studenti infatti, la
campagna mira a promuovere la cultura del benessere, partendo dal
cuore e dalle emozioni. Un ringraziamento speciale va a ANCOS,
ASSOGIOCATTOLI, ANIR, CREA, ARSIAL e MAESTRI DEL LAVORO per il
supporto, unitamente a tutti coloro che ogni anno permettono a questo
piccolo miracolo di amore di crescere e diffondersi sempre più tra le
giovani generazioni”.
Andrea Titti