Disturbi alimentari: alla Camera si presenta la campagna di sensibilizzazione di Donna Donna APS Gustiamo Insieme la Vita

Comunicato stampa

Si terrà mercoledì 18 febbraio, a partire dalle 10:00, presso la Sala

Stampa della Camera dei Deputati in Via della Missione 4 a Roma, la

conferenza stampa di presentazione della campagna di sensibilizzazione

e del “concorso partecipato” per le scuole di ogni ordine e grado dal

titolo “Gustiamo Insieme la Vita”. Promossa da Donna Donna APS,

l’iniziativa nasce con l’obiettivo di conoscere, affrontare e vincere

i disturbi alimentari, favorendo un rapporto sano ed equilibrato con

cibo, corpo ed emozioni.

Il progetto coinvolgerà studenti e docenti in un percorso educativo e culturale volto a promuovere consapevolezza, prevenzione e corretti stili di vita, attraverso attività formative e un concorso “partecipato” dedicato agli studenti di tutta Italia, dove

vincono tutti. Perché la vera vittoria è partecipare. È mettersi in

gioco. È parlare di questi temi senza vergogna per scegliere la VITA!

Alla conferenza stampa interverranno autorevoli rappresentanti delle

istituzioni e del mondo accademico, sanitario e associativo: l’On.

Paola Frassinetti, Sottosegretario di Stato al Ministero

dell’Istruzione e del Merito; l’On. Paolo Trancassini, Questore della

Camera dei Deputati; l’On. Girolamo Cangiano, VII Commissione Cultura,

Istruzione e Scienze di Montecitorio; l’On. Antonella Sberna, Vice

Presidente del Parlamento Europeo; il Presidente del Consiglio

Regionale del Lazio Antonello Aurigemma; il Dott. Alessio Nardini,

Direttore Generale al Ministero della Salute, Dipartimento Corretti

Stili di Vita e Rapporti con l’Ecosistema; il Presidente di ANCI Lazio

e Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi; Ciro Toma e Virginia Fiore,

Dirigenti INPS; il Prof. Mario Rusconi, Presidente Associazione

Nazionale Presidi Roma; Mariagrazia Dardanelli, in rappresentanza

della Rete Nazionale Licei Artistici; Marinella Di Stasi, Presidente

SIRIDAP; Patrizia Todisco, Presidente SISDCA; Alfredo D’Antimi,

Presidente Associazione Nazionale Città dell’Olio Lazio; Adriana

Aniceto e Anna Pina Guglielmi, docenti dell’Istituto Pantaleone

Buonarroti di Frascati. Saranno inoltre presenti gli studenti

dell’Istituto, Tiziana Volpes, Presidente Onoraria Donna Donna Aps e

Vitalia Scano (che) A moderare l’incontro sarà Nadia Accetti,

Fondatrice dell’ Associazione Donna Donna APS, vittima di violenza e

testimone della malattia che ha fatto della sensibilizzazione verso i

giovani su questi temi la sua missione da oltre quindici anni.

“Gustiamo Insieme la Vita”- dichiara Nadia Accetti – si propone come

un percorso multidisciplinare che unisce scuola, istituzioni,

professionisti della salute e realtà associative per contrastare i

disturbi alimentari, fenomeno in crescente diffusione tra i giovani.

Attraverso il coinvolgimento diretto degli studenti infatti, la

campagna mira a promuovere la cultura del benessere, partendo dal

cuore e dalle emozioni. Un ringraziamento speciale va a ANCOS,

ASSOGIOCATTOLI, ANIR, CREA, ARSIAL e MAESTRI DEL LAVORO per il

supporto, unitamente a tutti coloro che ogni anno permettono a questo

piccolo miracolo di amore di crescere e diffondersi sempre più tra le

giovani generazioni”.

Andrea Titti