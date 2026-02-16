𝐁𝐫𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐧𝐨. 𝐂𝐚𝐫𝐧𝐞𝐯𝐚𝐥𝐞 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐯𝐢𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐞 𝐝𝐢 𝐁𝐫𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐚.

Dal profilo Facebook del Comune di Bracciano
Dopo il rinvio del primo appuntamento, in segno di vicinanza e rispetto per i cittadini colpiti dall’emergenza meteo, torna il Carnevale 2026 ad animare e colorare le vie del paese toccando il centro e Bracciano nuova.
L’iniziativa, patrocinata e finanziata dal comune di Bracciano, che l’ha fortemente voluta, è organizzata dell’Associazione Carnevale, con il coinvolgimento dei Rioni, delle associazioni del territorio e di numerose cittadine e cittadini che stanno collaborando per la realizzazione e la riuscita degli eventi, sempre nell’ottica della partecipazione, con l’obiettivo, anche questo anno, di unire le forze e tutte le energie positive del territorio e di metterle a sistema per Bracciano.
Il Carnevale braccianese prenderà avvio oggi, domenica 15 febbraio, con la sfilata delle maschere dei carri e di Re Carnevale interesserà le vie del centro urbano con partenza da Piazzale Pasqualetti alle ore 14.00 circa e si concluderà con una grande festa in piazza IV Novembre.
Nella giornata di martedì 17 febbraio si terrà la giornata conclusiva della manifestazione, la sfilata di tutti i carri e delle maschere seguirà il percorso del centro urbano con partenza alle 14,30 da Piazzale Pasqualetti e si concluderà in piazza IV Novembre con la premiazione delle migliori maschere e la cremazione di re Carnevale.
Il 22 febbraio la sfilata riguarderà le vie di Bracciano Nuova e partirà alle ore 14,00 da Piazza delle Magnolie.
𝐂𝐢 𝐯𝐞𝐝𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐢𝐧 𝐏𝐢𝐚𝐳𝐳𝐚!