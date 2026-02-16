La Storia nelle stories al Museo archeologico nazionale dell’Agro Falisco e Forte Sangallo un incontro su musei e social media

Comunicato stampa

Venerdì 20 febbraio 2026, ore 17:00 – Civita Castellana

C’è un modo nuovo di far parlare l’antico: non abbassando la complessità, ma cambiando il punto di accesso. Oggi quel varco passa spesso dai social e dai nuovi media, dove il museo smette di essere soltanto un luogo e diventa conversazione e dialogo: con la comunità, con i visitatori, con chi non è ancora entrato.

È a partire da questa prospettiva che la Direzione regionale Musei nazionali Lazio promuove l’incontro “La Storia nelle stories. Raccontare con i social di oggi le vicende di ieri”, in programma venerdì 20 febbraio 2026 alle ore 17:00 presso il Museo archeologico nazionale dell’Agro Falisco e Forte Sangallo a Civita Castellana (VT), nell’ambito della II edizione di “Raccontare l’archeologia nella Tuscia”.

L’intervento analizzerà come i nuovi media siano diventati strumenti centrali per raccontare i musei e il patrimonio, trasformando la comunicazione culturale in un dialogo partecipato e accessibile. Attraverso casi e strategie narrative, l’incontro esplorerà il ruolo dei linguaggi digitali nel coinvolgere nuovi pubblici e nel rinnovare il rapporto tra istituzioni museali e comunità, valorizzando la dimensione sociale del patrimonio: non soltanto ciò che conserviamo, ma ciò che condividiamo, comprendiamo e riconosciamo come parte di noi.

L’incontro sarà a cura di Astrid D’Eredità, professionista della comunicazione culturale e della valorizzazione del patrimonio, con un percorso di ricerca e progettazione dedicato ai linguaggi contemporanei applicati ai luoghi della cultura e alle strategie di narrazione digitale.