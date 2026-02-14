17 febbraio, Giornata Nazionale del Gatto: a Roma un grande evento pubblico promosso da Città metropolitana

Comunicato stampa

In occasione della Giornata Nazionale del Gatto, che si celebra in tutta Italia il 17 febbraio, Città metropolitana di Roma Capitale – con il patrocinio dell’Assessorato all’Ambiente di Roma Capitale e in collaborazione con l’Ufficio del Garante per il Benessere e la Tutela degli Animali di Roma Capitale – organizza per il secondo anno consecutivo un grande evento pubblico dedicato ai felini e a tutte le persone che ogni giorno si impegnano per la loro cura e tutela.

L’appuntamento è fissato dalle ore 14.30 all’Atlantico Live, in viale dell’Oceano Atlantico. Alle ore 17:00, tra dibattiti, momenti formativi, stand associativi e uno “spazio del cuore” dedicato alle adozioni consapevoli, l’iniziativa rappresenta un’occasione unica di incontro, informazione e sensibilizzazione aperta alla cittadinanza.

Sarà un pomeriggio di confronto e partecipazione per conoscere da vicino il lavoro delle associazioni e dei volontari impegnati sul territorio, approfondire i temi della tutela e della gestione delle colonie feline, della prevenzione sanitaria e del benessere animale, e promuovere una cultura della convivenza responsabile con gli animali in ambito urbano. Un programma articolato che intreccia momenti divulgativi e spazi di relazione diretta con il pubblico, favorendo lo scambio di esperienze e buone pratiche tra realtà associative, operatori del settore e istituzioni.

Un’occasione preziosa per dare voce alle numerose associazioni e alla vasta rete di volontari impegnati nel recupero, nella gestione e nell’adozione dei gatti, in dialogo con le istituzioni coinvolte, a vario titolo, nella regolamentazione delle colonie feline e nei servizi di sanità veterinaria.

Un dialogo – quello tra istituzioni e società civile – che negli ultimi anni si è progressivamente rafforzato su impulso del Sindaco Roberto Gualtieri, come sottolinea il Consigliere delegato all’Ambiente, Aree protette e Tutela degli animali di Città metropolitana, Rocco Ferraro:

«Quest’anno replichiamo un’iniziativa che ha riscosso grande successo già dalla prima edizione, con numerose attività dedicate ai ragazzi a cura di LAVscuola, un panel istituzionale aperto dal saluto del Sindaco Gualtieri e un panel scientifico-associativo con le principali realtà che operano sul territorio. Conoscenza, formazione e approfondimento in un contesto pubblico, nello spirito della festa e della condivisione, che valorizza il mondo del volontariato e prevede anche uno spazio dedicato alle adozioni del cuore, per sensibilizzare tutti a un approccio consapevole verso questi animali. Vi aspettiamo tutte e tutti all’Atlantico per celebrare un animale che ha un rapporto speciale con la nostra città», conclude Ferraro.