12 Febbraio, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeCultura

Racconti di sport e ballate popolari

0
31
Racconti di sport e ballate popolari

Comunicato stampa

Sabato 14 febbraio ore 21

CasaNave Alle Mura, Via Nazario Sauro 8, Tuscania

Storie di sport. Storie di strade e stadi, storie di trionfi e disfatte, storie di arte e umanità, storie di avventure e misteri.

Narrazione di e con Marco Pastonesi, scrittore e giornalista sportivo, musica dal vivo con Gian Michele Montanaro, musicista e ricercatore di musica popolare

Produzione Ti con Zero

Milano, 28 febbraio 1896, mattina. Alla partenza, a Porta Venezia, sembrava quasi Charlot, ma vent’anni prima di Charlot: dall’alto verso il basso, indossava berretto blu e bianco alla marinara, giacca, maglia di lana della società sportiva Pro Italia, pantaloncini corti, calze corte, scarpe alte tipo polacchini, una borsa a tracolla e dentro due fazzoletti, un paio di calze e il passaporto. Programma: un viaggio da Milano ad Atene, a piedi, un po’ correndo e molto camminando, totale duemila chilometri in un mese. Obiettivo: arrivare in tempo per disputare la maratona delle prime Olimpiadi moderne. Un pazzo? Un supereroe? Un martire? Si chiamava Carlo Airoldi.

E…Sacrofano, a 27 km da Roma, tra la Flaminia e la Cassia, nel 1970. La squadra di calcio locale giocava fra i dilettanti della terza categoria. Per un torneo estivo l’allenatore Dino Da Costa, un brasiliano che aveva giocato nel Botafogo e poi nella Fiorentina, nella Juventus e nella Roma, ingaggiò un suo vecchio amico e compagno di squadra. Si trovava a Roma per accompagnare la moglie, una cantante, impegnata in alcuni concerti. Ma era fuori forma, dormiva poco e beveva molto. Però era stato una stella del calcio, aveva vinto due Mondiali, fino a pochi anni prima giocava ala destra e la sua finta era diventata leggendaria. Si chiamava Manoel Francisco dos Santos, ma per tutti era Garrincha.

“Perché lo sport è una ballata! – dice Pastonesi – Una ballata popolare, da ricordare e rievocare, cantare e suonare. Che sia il ciclismo di Zandegù, il rugby di Jonah Lomu, il calcio di Garrincha, o che sia un canto lacerato, uno scongiuro, uno scioglilingua, una tammurriata… si tratta pur sempre di storie d’arte e umanità, di avventure e misteri… d’anima popolare.”

Sabato sera, a conclusione dello spettacolo, il pubblico è invitato a un momento conviviale con ca- lice di vino e biscotti, per incontrare Pastonesi, Montanaro e lo staff di Ti con Zero, Kinesfera e Ca- saNave.

Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 375 5127096 con un messaggio o inviare una mail a info@casanaveallemura.com.

CasaNave Alle Mura,

Articolo precedente
La festa degli innamorati (parte 2 di 4) – San Valentino

Ultimi articoli

Cultura

La festa degli innamorati (parte 2 di 4) – San Valentino

Cultura

“IL SUONATORE FABER”, AL TEATRO DI CANALE MONTERANO

Società

Postamat fuori servizio a Cerenova, il Comune di Cerveteri invia una nota ufficiale alla Direzione

Società

SALUTE, NURSING UP. GIORNATA MONDIALE DEL MALATO: IN ITALIA CI SONO CIRCA 14 MILIONI DI ANZIANI, 24 MILIONI DI MALATI CRONICI E 4 MILIONI...

Primo piano

BRACCIANO: EMERGENZA MALTEMPO – AGGIORNAMENTO

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it