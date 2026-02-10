10 Febbraio, 2026
Lavori in corso al Cimitero comunale di Ceri, l’Assessore Luchetti: “Cantieri dal valore di circa 150mila euro”

Lavori di ristrutturazione cimitero di Ceri

Comunicato stampa

Hanno preso il via i lavori di manutenzione del Cimitero comunale di Ceri, messi in atto dall’Assessorato alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri. Cantieri importanti e non più procrastinabili, che nel dettaglio riguardano l’impermeabilizzazione delle coperture di alcuni blocchi di loculi, il rifacimento degli intonaci ammalorati e conseguente tinteggiatura, rimozione delle erbe infestanti esterne, il ripristino di pluviali e soglie e sistemazione delle pensiline.

“Dei lavori che avevamo programmato da tempo e che ora hanno preso il via – ha dichiarato Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri – cantieri il cui costo è di circa 150mila euro di fondi comunali. A questi, seguiranno interventi analoghi presso il Cimitero comunale vecchio di via Francesco Rosati. Già in passato avevamo preso formalmente l’impegno ad eseguire questi lavori, che proseguiranno in modo molto spedita. Ringrazio con l’occasione il personale dell’Ufficio Lavori Pubblici, ed in particolar modo il Dirigente Architetto Fabrizio Bettoni e l’Ingegner Alessio Piantadosi, per aver dato seguito a questo progetto”

   

