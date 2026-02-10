CIE, TORQUATI – COZZA (MUN.XV): “SABATO 14 FEBBRAIO OPEN DAY SEDE ANAGRAFICA PRIMA PORTA”

Comunicato stampa
“Nuovo appuntamento in Municipio XV con gli open day per il rinnovo della carta d’identità elettronica. Sabato 14 febbraio apertura straordinaria dalle 8.30 alle 16.00 della sede di Piazza Saxa Rubra 19, Prima Porta.
Al fine di garantire un accesso regolamentato ed evitare disagi ai cittadini, per accedere al servizio è necessaria la prenotazione online tramite Agenda CIE esclusivamente nella giornata di venerdì 13 febbraio a partire dalle 9.00 fino a esaurimento delle disponibilità.
Grazie al personale del Municipio per essere come sempre a disposizione”.
Così in una nota il Presidente del Municipio XV Daniele Torquati e l’Assessore al Decentramento Amministrativo, Alessandro Cozza.