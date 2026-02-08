Nasce la Redazione Nazionale VoiceBookRadio: le scuole d’Italia in onda tra podcast, cittadinanza e futuro  

Comunicato stampa

Dare voce agli studenti, trasformare la scuola in un luogo di narrazione condivisa, educare alla comunicazione come atto di responsabilità civile. Con questi obiettivi ha preso il via ufficialmente mercoledì 30 gennaio, la Redazione Nazionale di Voicebookradio, il progetto sperimentale promosso da VoiceBookRadio in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che coinvolge Istituti secondari di secondo grado di tutta Italia. Tra le scuole protagoniste del progetto figura anche l’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” di Ladispoli, guidato dalla Dirigente scolastica Prof.ssa Lidia Cangemi.

Un traguardo importante, frutto di un percorso costruito negli anni sul giornalismo scolastico, sulla comunicazione con i diversi soggetti del territorio e sull’innovazione didattica. “Un’idea nata quasi dieci anni fa come scommessa – ha sottolineato la Dirigente scolastica Prof.ssa Lidia Cangemi – quando fondammo Radio Kennedy, e diventata oggi una realtà nazionale strutturata.

Abbiamo sempre creduto che la radio rappresenti un insostituibile strumento di partecipazione e crescita personale, capace di insegnare ai giovani non solo a parlare, ma soprattutto ad ascoltare, comprendere, immaginare e costruire. Solo così la scuola può diventare davvero un luogo vivo di formazione e democrazia”.

Il percorso formativo, della durata complessiva di 30 ore da gennaio a giugno, è iniziato con una prima lezione dedicata alla scrittura base per il podcast, un incontro inaugurale, che ha visto come docente il Direttore artistico di VBR Giulio Ceccanei, pensato per fornire agli studenti gli strumenti fondamentali per trasformare idee, intuizioni e temi in contenuti narrativi destinati alla radio.

Nello stesso Modulo didattico anche l’incontro del 4 febbraio: dalla nascita di un’idea editoriale alla costruzione di una scaletta, dal rapporto tra scrittura e voce fino al dialogo invisibile con l’ascoltatore. Un vero e proprio laboratorio di “comunicazione contemporanea”, che ha visto la partecipazione di centinaia di studenti da tutte le regioni italiane.

La Redazione Nazionale Voicebookradio nasce come una rete diffusa, una comunità senza confini geografici in cui ogni scuola diventa un centro creativo, ogni studente un autore e ogni territorio una storia da raccontare. “La radio, in questo contesto, – ha spiegato Giulio Ceccanei – non è solo un mezzo tecnico ma uno strumento educativo potente: insegna l’ascolto, il rispetto della parola, la responsabilità del racconto e la capacità di stare nel tempo e nello spazio della comunicazione. Un’autentica ed indispensabile palestra di cittadinanza attiva”.