Italia dei Diritti De Pierro, Braccianese allagata e impercorribile come avevamo preventivato a quando i lavori?

Comunicato stampa

La superficialità della Citta Metropolitana di Roma Capitale dedica alle strade provinciali crea disagi e pericoli agli utenti

Roma 8 febbraio 2026: Qualche giorno fa il movimento Italia dei Diritti De Pierro aveva segnalato problemi strutturali nella provinciale 493 Braccianese che mettono a rischio l’incolumità di chi la percorre. All’indomani di quanto denunciato dal movimento presieduto dal giornalista Antonello De Pierro ecco che i timori espressi si sono manifestati:

” La responsabile IdD per l’Area del Lago di Bracciano Ylenia Massimini aveva segnalato problemi relativi alla SP493 con le possibili conseguenze negative che si sarebbero ripercosse su chi la percorre”.

A parlare è Sandra Germogli candidata a sindaco per il movimento Italia dei Diritti De Pierro alle prossime amministrative di Anguillara Sabazia. ” Il sottopasso che rientrava nella segnalazione – prosegue la Germogli – dopo il maltempo risulta completamente allagato e impercorribile con una vettura che, come documentato, si ritrova letteralmente circondata dall’acqua.

Fortunatamente non ci sono state conseguenze per gli occupanti della vettura, ma l’epilogo avrebbe potuto essere drammatico. Ancora una volta la superficilità con la quale la Città Metropolitana di Roma Capitale si dedica alla strade provinciali – conclude la Germogli – crea disagi e mette in pericolo chi le percorre”.