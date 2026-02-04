5 Febbraio, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeCultura

Le parole del Mare – Letteratura e navigazione, Sellerio editore, presentato a Ladispoli

0
95
Le parole del mare presentato a Ladispoli

Comunicato stampa

Sabato 7 febbraio, alla libreria Scritti e Manoscritti di Ladispoli, alle 18.00 il Professor Piero Dorfles presenta il suo ultimo libro, Le parole del mare, letteratura e navigazione, Sellerio Editore
«C’è qualcosa di unico, nei racconti di mare, che non si verifica con nessun altro scenario, come se lo scorrere dell’acqua su uno scafo, la risacca su una spiaggia, la voce delle onde, gli scricchiolii di un’alberatura, un improvviso colpo di vento sulle vele fossero capaci, da soli, di produrre un fremito di avventura, un brivido, un senso della sfida, una vitalità e una comunione con la natura che non esiste se non a bordo di una imbarcazione».
Piero Dorfles, giornalista e critico letterario, è curatore di programmi radiofonici e televisivi, tra cui Per un pugno di libri.
Dialoga con lui Marco Guerra.
L’ingresso è libero, ma è consigliata la prenotazione.
I librai di Scritti
Articolo precedente
INSTRUMENTAL, AL TEATRO DE FOCAULD DI BRACCIANO
Articolo successivo
Sabato i funerali di Federica Torzullo ad Anguillara

Ultimi articoli

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it