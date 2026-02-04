Le parole del Mare – Letteratura e navigazione, Sellerio editore, presentato a Ladispoli

Comunicato stampa

Sabato 7 febbraio, alla libreria Scritti e Manoscritti di Ladispoli, alle 18.00 il Professor Piero Dorfles presenta il suo ultimo libro, Le parole del mare, letteratura e navigazione, Sellerio Editore

«C’è qualcosa di unico, nei racconti di mare, che non si verifica con nessun altro scenario, come se lo scorrere dell’acqua su uno scafo, la risacca su una spiaggia, la voce delle onde, gli scricchiolii di un’alberatura, un improvviso colpo di vento sulle vele fossero capaci, da soli, di produrre un fremito di avventura, un brivido, un senso della sfida, una vitalità e una comunione con la natura che non esiste se non a bordo di una imbarcazione».

Piero Dorfles, giornalista e critico letterario, è curatore di programmi radiofonici e televisivi, tra cui Per un pugno di libri.

Dialoga con lui Marco Guerra.

L’ingresso è libero, ma è consigliata la prenotazione.

I librai di Scritti