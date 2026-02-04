INSTRUMENTAL, AL TEATRO DE FOCAULD DI BRACCIANO

Comunicato stampa

Il gruppo composto da Mauro Scipione, fiati; Antonello de Lisi, chitarra; Alex Taborri, charango; Ermanno Dodaro, contrabbasso; Monserrat Olavarria Balmaceda, voce, bombo e narrazione, propone un’esperienza sonora profonda che cattura i sensi, prende ispirazione da una cultura antica e si apre alla world music contemporanea e alla tradizione europea. La sua musica fa vibrare e volare, ascoltarla è come avere i piedi piantati nella neve delle Ande e guardare il mondo attraverso gli occhi di un condor.

Lo spettacolo è arricchito da momenti narrativi e di teatro danza.

Per prenotazioni contattare via whatsApp il numero 339 467 7628

info@unteatroperbracciano.it

www.teatrocharlesdefoucauld.it

fb: Un Teatro Per Bracciano – Teatro Charles De Foucauld