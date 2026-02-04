5 Febbraio, 2026
𝐂𝐚𝐟𝐟𝐞̀ 𝐀𝐥𝐳𝐡𝐞𝐢𝐦𝐞𝐫 – 𝐮𝐧𝐨 𝐬𝐩𝐚𝐳𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐞 𝐬𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐨

Caffè Alzheimer a Bracciano

Il 7 febbraio 2026 si terrà il primo incontro del 𝐂𝐚𝐟𝐟𝐞̀ 𝐀𝐥𝐳𝐡𝐞𝐢𝐦𝐞𝐫, progetto del Distretto sociosanitario RM 4.3 rivolto alle persone affette da malattia di Alzheimer e ai familiari caregiver
Il progetto prevede incontri gratuiti quindicinali, finalizzati a contrastare l’isolamento, favorire il dialogo e il mutuo aiuto, offrire orientamento sugli aspetti medici e psicosociali della malattia e promuovere esperienze inclusive, riabilitative e ludiche, con il coinvolgimento di professionisti qualificati.
Primo incontro
Sabato 7 febbraio 2026
dalle 9.30 alle 12.30
Centro Civico di Bracciano in Traversa Borsellino 31
375 8304565 | 349 2484813 | 06 72988557
alessandra.angelucci@comune.bracciano.rm.it | info_osa@osa.coop
Possono partecipare agli incontri le persone che vivono nei Comuni di Anguillara Sabazia, Bracciano, Canale Monterano, Manziana e Trevignano Romano
