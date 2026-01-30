Premio “Città di Civitavecchia – Eccellenze dello Sport 2025”. Avviso per la presentazione delle candidature

Comunicato stampa
Il Comune di Civitavecchia invita le società sportive, gli atleti e i tecnici a presentare le candidature per il Premio “Eccellenze dello Sport 2025”, finalizzato a valorizzare:
• atleti individuali,
• squadre / società sportive,
• atleti civitavecchiesi in carriera fuori città, che si siano distinti nel corso dell’anno 2025 in competizioni ufficiali riconosciute dal CONI.
Sono ammessi, in via ordinaria:
• per FSN e DSA: piazzamenti dal 1° al 3° posto in ambito regionale, partecipazioni a finali nazionali con indicazione del piazzamento, nonché competizioni internazionali ufficiali;
• per EPS: esclusivamente risultati di livello nazionale o internazionale con piazzamento dal 1° al 3° posto.
Possono inoltre essere valutati, in via discrezionale, risultati o partecipazioni di particolare rilievo nazionale o mediatico (manifestazioni a diffusione nazionale o televisiva), riconducibili a discipline sportive o motorie.
È possibile presentare più atleti e/o più squadre nello stesso modulo, allegando la documentazione ufficiale a supporto dei risultati dichiarati.
Il modulo può essere richiesto all’indirizzo
e deve essere compilato, firmato e inviato, entro e non oltre lunedì 16 febbraio 2026, al medesimo indirizzo.