Premio “Città di Civitavecchia – Eccellenze dello Sport 2025”. Avviso per la presentazione delle candidature

Comunicato stampa

Il Comune di Civitavecchia invita le società sportive, gli atleti e i tecnici a presentare le candidature per il Premio “Eccellenze dello Sport 2025”, finalizzato a valorizzare:

• atleti individuali,

• squadre / società sportive,

• atleti civitavecchiesi in carriera fuori città, che si siano distinti nel corso dell’anno 2025 in competizioni ufficiali riconosciute dal CONI.

Sono ammessi, in via ordinaria:

• per FSN e DSA: piazzamenti dal 1° al 3° posto in ambito regionale, partecipazioni a finali nazionali con indicazione del piazzamento, nonché competizioni internazionali ufficiali;

• per EPS: esclusivamente risultati di livello nazionale o internazionale con piazzamento dal 1° al 3° posto.

Possono inoltre essere valutati, in via discrezionale, risultati o partecipazioni di particolare rilievo nazionale o mediatico (manifestazioni a diffusione nazionale o televisiva), riconducibili a discipline sportive o motorie.

È possibile presentare più atleti e/o più squadre nello stesso modulo, allegando la documentazione ufficiale a supporto dei risultati dichiarati.

Il modulo può essere richiesto all’indirizzo

e deve essere compilato, firmato e inviato, entro e non oltre lunedì 16 febbraio 2026, al medesimo indirizzo.