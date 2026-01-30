ISOLA FARNESE, TORQUATI (MUN.XV): “FRANA COSTONE, AGGIORNAMENTO A SEGUITO DELL’ULTIMO COC DELLE ORE 16.30”

Comunicato stampa

“Nella giornata di ieri, 29 gennaio, mentre erano in corso gli interventi di ancoraggio e messa in sicurezza del costone di Via dell’Isola Farnese tra il civico 175 e 190 dopo il cedimento dello scorso 8 gennaio, si sono verificati due nuovi crolli, l’ultimo dei quali ha provocato una grossa frana che ha invaso la strada, rendendola completamente inagibile, anche per il transito pedonale.

Nell’immediato è stata attivata la macchina emergenziale con le squadre di Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Polizia Locale e Forze dell’Ordine, giunti sul posto per i primi interventi di messa in sicurezza e assistenza alla popolazione. Considerata l’impraticabilità dell’unica strada di accesso al borgo, dopo un aggiornamento del censimento delle persone con disabilità e fragili bisognosi di assistenza effettuato con l’Assessora al Sociale del Municipio XV Agnese Rollo e Protezione Civile, con il supporto del Comitato Locale di Croce Rossa Italiana e dei volontari della Protezione Civile è stato istituito un presidio notturno all’interno del Centro Anziani per una prima assistenza in caso di necessità. Al contempo, grazie al NUE112 e Ares118, dopo le ricognizioni, è stato individuato un punto di atterraggio per l’elisoccorso in caso di emergenza sia notturno che diurno.

Aperto il Coc (Centro Operativo Comunale) per Isola Farnese, dalla mattinata di oggi, con l’Assessorato e il Dipartimento ai Lavori Pubblici di Roma Capitale, per cui ringrazio l’Assessora Ornella Segnalini e il Direttore Ernesto Dello Vicario, Risorse per Roma e il Dipartimento di Protezione Civile di Roma Capitale, sono stati avviati i sopralluoghi tecnici per la messa in sicurezza del costone e la conseguente rimozione dei detriti dalla strada, per la realizzazione di un percorso pedonale più agevole rispetto all’unico sentiero impervio percorribile e per l’individuazione e la valutazione di percorrenza di via Prato la Corte per il collegamento viario con il Borgo, indispensabile per il passaggio dei mezzi di soccorso; strada per cui si è tuttora a lavoro per garantire il transito e per cui nelle prossime ore saranno avviati gli interventi per lo getto dello stabilizzato, per cui si dovrà richiedere il parere dell’Ente Regionale Parco di Veio e della Sovrintendenza che ringrazio e che hanno già dato un parere favorevole di massima.

Gli Uffici del Sociale del Municipio XV con la Sala Operativa del Sociale di Roma Capitale, Asl Roma 1, Protezione Civile e Croce Rossa, hanno inoltre predisposto un punto di prima assistenza e assistenza socio sanitaria alla popolazione all’interno del Centro Anziani di Isola Farnese, per cui si sta organizzando una turnazione h24 con medici, operatori OSS, psicologi e operatori sociali. E’ stato inoltre predisposto un punto di raccolta di beni di prima necessità al civico 107 di Via dell’Isola Farnese dove la cittadinanza potrà consegnare pasta, riso, farine, latte, biscotti, carne, pesce, acqua, olio, zucchero, sughi pronti, frutta e verdura e carta igienica. Questi beni saranno poi consegnati agli abitanti del Borgo dalle squadre di volontari di protezione civile e dai cittadini locali che garantiscono anche il trasporto di beni di prima necessità da via dell’Isola Farnese al borgo per le persone con disabilità o fragili. Si ricorda che per richiedere informazioni e per richiesta di assistenza è possibile contattare il numero verde della sala operativa della Protezione Civile 800 854 854. Per le emergenze fare sempre riferimento al numero unico di emergenza 112.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati