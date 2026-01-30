L’ISIS Mattei, un’offerta formativa e progettuale in crescita: open day sabato 7 febbraio.

Comunicato stampa

Prosegue il lavoro di orientamento e informazione sull’offerta formativa del territorio. Dopo il successo dell’evento di orientamento dello scorso dicembre al Campus Etruria, che ha coinvolto numerosi studenti, l’ISIS Mattei presenterà alla cittadinanza il potenziamento dei propri indirizzi di studio in occasione dell’open day del 7 febbraio.

L’istituto amplia la propria proposta con il Liceo Scientifico che è il primo del territorio nella graduatoria Eduscopio per i risultati all’università, il Liceo Scientifico opzione biomedica, per gli studenti interessati alle professioni sanitarie e scientifiche, il Liceo Linguistico orientale con terza lingua giapponese, per avvicinarsi a una delle culture più affascinanti e dinamiche del panorama internazionale, e infine il l’Istituto Tecnico quadriennale fortemente orientato all’innovazione e al mondo del lavoro.

«Il Mattei è un esempio concreto di scuola che innova e cresce insieme alla comunità», dichiara l’Assessore alla Pubblica Istruzione Romina Vignaroli. Sulla stessa linea la sindaca Elena Gubetti: «Un’offerta formativa di qualità, capace di guardare al futuro e di offrire reali opportunità ai nostri ragazzi».

Accanto ai percorsi di studio, l’ISIS Mattei propone una ricca progettualità: scambi culturali in Italia e all’estero, ERASMUS, formazione scuola-lavoro, certificazioni linguistiche, musica e web radio, video making e sportello di ascolto per l’inclusione e il contrasto al bullismo.

Le iscrizioni sono aperte: l’open day si terrà venerdì 7 febbraio, dalle ore 10.00 alle 13.00, presso la sede di Via Settevene Palo Nuova snc, a Cerveteri.