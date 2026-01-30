30 Gennaio, 2026
Ad Anguillara Sabazia proclamato lutto cittadino

L'agone a lutto

L’Associazione L’agone Nuovo, apprendendo la notizia del lutto cittadino proclamato per domani in occasione dei funerali dei genitori di Claudio Carlomagno, si unisce silenziosamente al dolore di una comunità ferita.

Una ferita che porta con sé lo sconcerto e l’incredulità, ma soprattutto la speranza di non dover più riempiere le pagine del nostro giornale di tinte così scure.

E’ un dolore attutito quello che arriva a noi, filtrato dall’oggettività e della razionalità di chi non è direttamente coinvolto, ma che ci induce a una riflessione profonda affinchè di tragedie così si possa non doverne parlare più.

Associazione L’agone Nuovo e la Redazione

