Riceviamo dal Comune di Bracciano e volentieri pubblichiamo.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare all’iniziativa del 31 gennaio 2026 alle ore 10.30 in aula consiliare del Comune di Bracciano, per la presentazione dell’𝐀𝐥𝐛𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 delle 𝐕𝐨𝐥𝐨𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐞 e dei 𝐕𝐨𝐥𝐨𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢 𝐂𝐢𝐯𝐢𝐜𝐢 𝐞 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢.

A seguito dell’approvazione dell’apposito regolamento in consiglio comunale, infatti, abbiamo aperto le adesioni all’𝐀𝐥𝐛𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 delle 𝐕𝐨𝐥𝐨𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐞 e dei 𝐕𝐨𝐥𝐨𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢 𝐂𝐢𝐯𝐢𝐜𝐢 𝐞 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢: uno strumento semplice e concreto per rafforzare 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫𝐢𝐞𝐭à, 𝐜𝐨𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 e 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 nella nostra Bracciano.

L’impegno è flessibile: ciascuno può dare una mano 𝐢𝐧 𝐛𝐚𝐬𝐞 𝐚𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐨 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨, scegliendo il progetto più adatto.

In questa prima fase avviamo tre 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐞𝐭𝐭𝐢 𝐩𝐢𝐥𝐨𝐭𝐚:

1.𝐂𝐡𝐞 𝐁𝐫𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐭’𝐚𝐜𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐠𝐧𝐢 – 𝐓𝐡𝐚𝐭 𝐁𝐫𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐓𝐚𝐱𝐢 𝐃𝐫𝐢𝐯𝐞𝐫 (𝐭𝐫𝐚𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐨 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞)

2.𝐁𝐫𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐕𝐢𝐜𝐢𝐧𝐚 (𝐚𝐢𝐮𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐬𝐢𝐦𝐢𝐭𝐚̀ per anziani soli)

3.𝐁𝐚𝐫𝐚𝐭𝐭𝐢𝐀𝐌𝐎 𝐏𝐚𝐠𝐢𝐧𝐞 𝐞 𝐏𝐞𝐧𝐬𝐢𝐞𝐫𝐢 (𝐛𝐚𝐫𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐥𝐢𝐛𝐫𝐚𝐫𝐢𝐨 e iniziative culturali al Centro Civico)