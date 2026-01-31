31 Gennaio, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeCultura

Nasce a Manziana la rassegna corale “Voci d’inverno”: al via la prima edizione

0
34

Arricchire l’offerta culturale locale e colmare l’assenza di un appuntamento dedicato alla musica corale: da questa esigenza nasce la rassegna “Voci d’inverno”, nuova iniziativa patrocinata dal Comune di Manziana e dalla Pro Loco Manziana, pensata per valorizzare un genere musicale,  finora poco rappresentato nel panorama culturale cittadino.

Alla sua prima edizione, la rassegna si inserisce in un progetto più ampio, con l’obiettivo di diventare un appuntamento stabile nel tempo. L’intento è quello di dare spazio alle formazioni corali del territorio e proporre alla cittadinanza un evento accessibile, capace di unire qualità artistica e partecipazione.

L’iniziativa si terrà venerdì 31 gennaio, a partire dalle ore 17, presso la Sala Titina De Filippo, sede abituale delle attività culturali comunali. Sul palco si alterneranno tre realtà corali diverse per stile e repertorio, a testimonianza della varietà espressiva della musica corale. Il Quadroni Vocal Ensemble presenterà un programma di impronta pop e gospel; il Coro Polifonico di Bracciano interpreterà brani della tradizione classica e pop; mentre il Coro La Settima Nota proporrà arrangiamenti che spaziano tra musica classica e leggera. Una scelta artistica precisa, pensata per avvicinare pubblici diversi e dimostrare come la coralità possa parlare molteplici linguaggi.

Al termine delle esibizioni, la rassegna proseguirà con un momento conviviale: un aperitivo “musicale” durante il quale sarà possibile partecipare alla degustazione del Cabernet Sauvignon “Macchia Grande” 2023, proposto dalla cantina locale Quota Rosa, in un’ottica di valorizzazione delle produzioni del territorio. Ad accompagnare questo momento, il gruppo La Mandria, con un repertorio di musica popolare, folklore e cantautorato italiano, pensato come chiusura informale e partecipata della serata. L’ingresso all’evento è libero, sia per assistere al concerto sia per prendere parte all’aperitivo.

“Voci d’inverno” si presenta così non solo come un evento musicale, ma come un progetto culturale che mette al centro la comunità, valorizza le professionalità locali e getta le basi per un percorso destinato a crescere e consolidarsi nel tempo.

Articolo precedente
𝐀𝐥𝐛𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 delle 𝐕𝐨𝐥𝐨𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐞 e dei 𝐕𝐨𝐥𝐨𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢 𝐂𝐢𝐯𝐢𝐜𝐢 𝐞 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢

Ultimi articoli

Territorio

𝐀𝐥𝐛𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 delle 𝐕𝐨𝐥𝐨𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐞 e dei 𝐕𝐨𝐥𝐨𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢 𝐂𝐢𝐯𝐢𝐜𝐢 𝐞 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢

Territorio

ISOLA FARNESE, TORQUATI (MUN.XV): “FRANA COSTONE, AGGIORNAMENTO A SEGUITO DELL’ULTIMO COC DELLE ORE 16.30”

Società

Premio “Città di Civitavecchia – Eccellenze dello Sport 2025”. Avviso per la presentazione delle candidature

Scuola

L’ISTITUTO ALBERGHIERO DI LADISPOLI APRE LE SUE PORTE AL PUBBLICO  OPEN DAY 31 GENNAIO DALLE ORE 9 ALLE ORE 12:30

Territorio

Ad Anguillara Sabazia proclamato lutto cittadino

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it