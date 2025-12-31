31 Dicembre, 2025
L’agone augura un buon 2026

A nome del presidente dell’Associazione L’agone nuovo, mio personale, dei membri del consiglio di amministrazione e di ogni singola redattrice e redattore, rivolgo un augurio autentico affinchè ognuno affronti il nuovo anno con serenità ma anche con un gradato senso di responsabilità.

Il raggiungimento della pace, tra i popoli, nelle relazioni e nell’anima, dipendono dal piccolo o grande contributo che ciascuno può dare, nei limiti delle proprie possibilità.

Possiate sempre scegliere a favore del bene e del giusto, alleggerire e disinnescare anzichè provocare o cedere a provocazioni, sorridere anzichè digrignare i denti.

Guardando con benevolenza al progresso, sappiate però ritrovare i valori di un tempo, difendere le vostre e le altrui libertà, essere orgogliosi delle vostre origini e del vostro territorio.

Sappiate trovare la vostra strada senza competere ma cooperando, senza contendere ma lasciando a ognuno il suo; stringere una mano, mortificare un grido con un sorriso, sostenere chi non ce la fa o fa più fatica, fare anzichè criticare sterilmente.

Possiate tutti, in particolar modo i giovani, credere ancora alle favole, incantarvi di fronte a un tramonto e dissentire di fronte a un’ingiustizia.

Un domani migliore è possibile se ognuno sarà in grado di contribuire con le tonalità chiare e pastello al disegno della vita.

Se lo sapremo fare, sarà un buon anno, non ho dubbi.

Ludovica Di Pietrantonio, Direttore de L’agone

 

 

