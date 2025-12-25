L’augurio natalizio del sindaco di Bracciano

Riceviamo e pubblichiamo
Buon Natale.
Le feste sono anche un promemoria: una città sta meglio quando mette al centro 𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐞 e quando si riconosce come 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚̀, capace di stringersi, ascoltarsi e 𝐧𝐨𝐧 𝐥𝐚𝐬𝐜𝐢𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐞𝐬𝐬𝐮𝐧𝐨 𝐬𝐨𝐥𝐨.
La politica, quando serve davvero, è questo: fare spazio a chi fa più fatica, costruire opportunità, tenere insieme differenze e bisogni, 𝐬𝐜𝐞𝐠𝐥𝐢𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐨𝐠𝐧𝐢 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐨 𝐢𝐥 “𝐧𝐨𝐢”.
È un invito e un auspicio per tutte e tutti: continuare, come cittadine e cittadini, a camminare insieme perché la speranza non resti una parola, ma diventi 𝐬𝐜𝐞𝐥𝐭𝐞, 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐞𝐭𝐭𝐢 e 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐫𝐞𝐜𝐢𝐩𝐫𝐨𝐜𝐚.
𝐁𝐮𝐨𝐧𝐞 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐚 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐞 𝐚 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐢.
Il Sindaco e l’Amministrazione comunale