Decoro urbano e rifiuti: attivato il servizio degli Ispettori Ambientali

Il Comune di Civitavecchia compie un nuovo passo avanti nella tutela del decoro urbano e nel contrasto all’abbandono dei rifiuti. È stato infatti approvato e pubblicato l’avviso pubblico per l’attivazione del servizio degli Ispettori Ambientali, una figura di supporto alle politiche ambientali cittadine, finalizzata a rafforzare il controllo sul corretto conferimento dei rifiuti e a promuovere comportamenti responsabili.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di rafforzamento delle attività di pulizia, prevenzione e contrasto alle situazioni di degrado, portato avanti dall’Amministrazione comunale in collaborazione con CSP e con la Polizia Locale.

«La cura della città passa anche dal rispetto delle regole – dichiara il Sindaco Marco Piendibene –. L’attivazione degli Ispettori Ambientali rappresenta uno strumento importante per affiancare il lavoro degli operatori e della Polizia Locale, tutelare i cittadini che si comportano correttamente e contrastare quei comportamenti incivili che danneggiano l’ambiente e la qualità della vita. Non è una scelta punitiva, ma un investimento in responsabilità e senso civico».

A darne notizia è anche l’Assessore all’Ambiente Stefano Giannini, che nelle ultime settimane ha più volte sottolineato l’impegno dell’Amministrazione e di CSP nel recupero delle situazioni più critiche legate alla gestione dei rifiuti.

«Stiamo lavorando per ripulire la città e migliorare il servizio – spiega Giannini – ma accanto all’impegno quotidiano degli operatori è fondamentale il rispetto delle regole da parte di tutti. Gli ispettori ambientali rappresentano uno strumento concreto per tutelare chi conferisce correttamente e per contrastare comportamenti che producono degrado, come l’abbandono indiscriminato dei rifiuti, in particolare degli ingombranti».

Gli Ispettori Ambientali opereranno in affiancamento alla Polizia Locale e a CSP, con compiti di vigilanza, segnalazione e controllo sul corretto utilizzo dei mastelli e sulle modalità di conferimento. L’attività sarà inizialmente orientata all’informazione e alla prevenzione, ma, nei casi previsti, potrà condurre anche all’applicazione delle sanzioni stabilite dalla normativa vigente.

«L’obiettivo – conclude Giannini – è migliorare il decoro urbano, evitare sacchetti aperti, rifiuti sparsi e situazioni di degrado che rendono più difficile il lavoro quotidiano e peggiorano la qualità della vita. L’Amministrazione sta facendo la propria parte: ora serve la collaborazione di tutti per una Civitavecchia più pulita, ordinata e decorosa».