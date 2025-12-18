𝐑𝐢𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐚 𝐥’𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐠𝐢𝐨𝐜𝐡𝐢 𝐢𝐧 𝐯𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐏𝐚𝐥𝐦𝐞 𝐚 𝐁𝐫𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐍𝐮𝐨𝐯𝐚

Riceviamo e pubblichiamo
In questi giorni sono stati effettuati lavori di riqualificazione dell’area giochi di via delle Palme collegata all’acceso del centro commerciale di Bracciano Nuova, per restituire alla cittadinanza un 𝐥𝐮𝐨𝐠𝐨 𝐝𝐢 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐜𝐮𝐫𝐚𝐭𝐨, 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐠𝐥𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐞 𝐬𝐢𝐜𝐮𝐫𝐨.
L’area, dopo la sostituzione dei giochi per bambini dello scorso anno, è stata completamente riqualificata dall’amministrazione comunale.
I lavori hanno previsto:
– Installazione di 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐢 𝐜𝐨𝐫𝐩𝐢 𝐢𝐥𝐥𝐮𝐦𝐢𝐧𝐚𝐧𝐭𝐢 con pannello solare e sensore crepuscolare per una maggiore fruibilità anche nelle ore serali
– Collocazione di 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐧𝐳𝐞 𝐚𝐫𝐛𝐨𝐫𝐞𝐞 e semina del prato per migliorare il decoro dell’area verde
– Realizzazione di un 𝐚𝐭𝐭𝐫𝐚𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐝𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞 e in sicurezza per il collegamento dell’area giochi con il centro commerciale.
A breve saranno installate 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐞 𝐩𝐚𝐧𝐜𝐡𝐢𝐧𝐞 in sostituzione delle precedenti danneggiate.
𝐔𝐧 𝐫𝐢𝐧𝐠𝐫𝐚𝐳𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐝𝐢𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐍𝐮𝐨𝐯𝐚 𝐄𝐫𝐚, inserito nel PNRR- Residenzialità e Autonomia, che nei giorni scorsi si sono occupati della 𝐦𝐚𝐧𝐮𝐭𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐢𝐞𝐩𝐞 adiacente all’area giochi.
Come amministrazione continuano ad investire nella riqualificazione degli spazi pubblici e dei 𝐥𝐮𝐨𝐠𝐡𝐢 𝐝𝐢 𝐚𝐠𝐠𝐫𝐞𝐠𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞, convinti che la qualità della vita passi anche da luoghi belli, sicuri e vissuti insieme.
Presto gli interventi proseguiranno in altre zone.