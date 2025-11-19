25 NOVEMBRE, ROLLO – DE ANGELIS (MUN.XV): “PER GIORNATA INTERNAZIONALE INIZIATIVE SU TUTTO IL TERRITORIO”

Riceviamo e pubblichiamo

“Per il quarto anno consecutivo in occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Municipio XV organizza un calendario ricco di appuntamenti diffusi su tutto il territorio.

Dopo l’adesione a “Posto Occupato” con il voto di luglio scorso in Consiglio Municipale, il progetto sociale contro i femminicidi prende forma il prossimo 21 novembre alle 16.30 attraverso l’iniziativa in programma alla Casa dei Giovani “Mahsa Amini” di Via del Podismo. Una performance di danza è invece in programma per sabato 22 alle 11.00 a Ponte Milvio a cura di CassiAvass coop. e di La Chance ARTS School, mentre domenica 23 al Borgo di Isola Farnese si svolgerà una giornata sportiva con RomaEcoMaratona e CulturEco AP. Il 25 novembre invece presso la sede del Municipio XV, dopo l’inaugurazione del Posto Occupato alle ore 10.00, a partire dalle 10.30 si svolgerà un Consiglio Municipale tematico.

Sempre il 25 novembre apre alla cittadinanza il Centro Antiviolenza “Alda Merini”, mentre mercoledì 26 alle ore 10.00 le studentesse e gli studenti dell’istituto Pascal sfileranno contro la violenza sulle donne, con l’esposizione del manifesto “Ci vogliamo vive”.

Con il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, sentiamo l’obbligo di proseguire a lavorare su una condizione che purtroppo anche quest’anno si conferma emergenza e che va affrontata a tutti i livelli. Educare al rispetto di genere, rispondere alle emergenze, provvedere alle richieste di aiuto, lavorare sui percorsi di assistenza, supporto e reinserimento sociale e intraprendere nuove strade fondate sull’ascolto, la tutela e la difesa delle donne vittime di violenza e dei loro bambini, restano la nostra priorità, per lavorare quotidianamente a una realtà che deve necessariamente ricevere la stessa attenzione tutti i giorni dell’anno.

Grazie davvero alle realtà territoriali, alle associazioni e agli enti che da mesi sono a lavoro con l’amministrazione municipale per la realizzazione di queste giornate.”

Così in una nota l’Assessora alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità del Municipio XV, Agnese Rollo e la Presidente di Commissione Pari Opportunità, Stefania De Angelis.

Roma, 19 novembre 2025

Di seguito tutti gli appuntamenti:

21/11/2025, ore 16.30, Casa dei Giovani “Mahsa Amini”, via del Podismo, Inaugurazione “POSTO OCCUPATO”

22/11/2025, ore 11.00, Torretta Valadier, Ponte Milvio, DanziAMO Insieme! Performance di danza a cura di CassiAvass coop. e LaChance Arts School

23/11/2025, dalle ore 9:30 alle ore 17:00, presso Borgo di Isola Farnese, “Bad woman Trail” ed eventi per dire NO alla Violenza sulle Donne con RomaEcoMaratona e CulturEco APS.

25/11/2025, ore 10:00, Sala Consiliare Municipio XV, Via Flaminia 872, Inaugurazione progetto “POSTO OCCUPATO”, ore 10.30 Consiglio Municipale tematico

25/11/2025, dalle ore 10:00 alle ore 16:00, CAV – Centro Antiviolenza Alda Merini, Via Cassia 5, Apertura Centro Antiviolenza Alda Merini alla cittadinanza

26/11/2025, ore 10:00, Via Brembio, Istituto B. Pascal, Labaro, Sfilata studentesca con striscione “CI VOGLIAMO VIVE”