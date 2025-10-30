30 Ottobre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeSocietà

Voto unanime del Consiglio comunale di Civitavecchia sulla mozione per il collegamento urbano con l’Hospice “Carlo Chenis”

0
79
logo l'agone

Riceviamo e pubblichiamo

Il Consiglio comunale di Civitavecchia ha approvato all’unanimità la mozione proposta da Luca Grossi, capogruppo di Forza Italia, che prevede l’istituzione di un servizio di trasporto pubblico tra il centro città e l’hospice “Carlo Chenis”, gestito dalla ASL Roma4.
La mozione nasce dalla necessità di favorire l’accesso ai servizi sociosanitari, soprattutto per le persone anziane, fragili o prive di mezzi propri, promuovendo l’inclusione sociale e la tutela della salute pubblica. L’iniziativa impegna il Sindaco e la Giunta ad attivarsi con la Regione Lazio, la ASL Roma4 e tutti gli attori locali per rendere operativo il nuovo collegamento.
“Sono profondamente grato al Sindaco e a tutti i consiglieri comunali per il sostegno e la sensibilità dimostrati su questo tema. Il voto unanime esprime la volontà condivisa di tutta la città di Civitavecchia di garantire pari opportunità di accesso ai servizi essenziali e una maggiore attenzione ai bisogni delle fasce più deboli della popolazione. Ringrazio il personale dell’Asl Roma4, la caposala Imma Cuomo e il primario Mario Rosario D’Andrea per il lavoro prezioso che fanno ogni giorno con il loro team”.
“L’approvazione della mozione rappresenta un esempio virtuoso di buona amministrazione e collaborazione istituzionale a beneficio della collettività civitavecchiese” ha concluso Luca Grossi.
Articolo precedente
Burnout docenti: un’emergenza educativa e democratica. Proposta la “Carta del Benessere Docente”

Ultimi articoli

Scuola

Burnout docenti: un’emergenza educativa e democratica. Proposta la “Carta del Benessere Docente”

Eventi

Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate ad Anguillara

Politica

Lavoro: Cgil e Fillea Roma, bene badge cantiere ma non basta

Cultura

Labirinto Vocale domenica 2 novembre a Bracciano per Frammenti di Sacro

Società

Avviso Pubblico per la concessione di contributi destinati ad attività e/o iniziative specifiche in area culturale

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it