Voto unanime del Consiglio comunale di Civitavecchia sulla mozione per il collegamento urbano con l’Hospice “Carlo Chenis”

Riceviamo e pubblichiamo

Il Consiglio comunale di Civitavecchia ha approvato all’unanimità la mozione proposta da Luca Grossi, capogruppo di Forza Italia, che prevede l’istituzione di un servizio di trasporto pubblico tra il centro città e l’hospice “Carlo Chenis”, gestito dalla ASL Roma4.

La mozione nasce dalla necessità di favorire l’accesso ai servizi sociosanitari, soprattutto per le persone anziane, fragili o prive di mezzi propri, promuovendo l’inclusione sociale e la tutela della salute pubblica. L’iniziativa impegna il Sindaco e la Giunta ad attivarsi con la Regione Lazio, la ASL Roma4 e tutti gli attori locali per rendere operativo il nuovo collegamento.

“Sono profondamente grato al Sindaco e a tutti i consiglieri comunali per il sostegno e la sensibilità dimostrati su questo tema. Il voto unanime esprime la volontà condivisa di tutta la città di Civitavecchia di garantire pari opportunità di accesso ai servizi essenziali e una maggiore attenzione ai bisogni delle fasce più deboli della popolazione. Ringrazio il personale dell’Asl Roma4, la caposala Imma Cuomo e il primario Mario Rosario D’Andrea per il lavoro prezioso che fanno ogni giorno con il loro team”.

“L’approvazione della mozione rappresenta un esempio virtuoso di buona amministrazione e collaborazione istituzionale a beneficio della collettività civitavecchiese” ha concluso Luca Grossi.