Avviso Pubblico per la concessione di contributi destinati ad attività e/o iniziative specifiche in area culturale

Il Comune di Civitavecchia ha pubblicato l’avviso per la concessione di contributi destinati ad attività e/o iniziative specifiche in area culturale con lo scopo di sostenere attività e/o iniziative di promozione culturale nell’ambito del territorio comunale.
Le istanze per l’ammissione ai contributi possono essere presentate dal 28/10/2025 all’11/11/2025. Per una maggiore completezza delle informazioni si invita a consultare il bando pubblicato sul sito del Comune: https://www.comune.civitavecchia.rm.it/it/news/avviso-pubblico-per-la-concessione-di-contributi-destinati-ad-attivita-e-o-iniziative-specifiche-in-area-culturale-anno-2025.
