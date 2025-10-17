Canterano (RM), è festa d’autunno – 1/2  nov

Riceviamo e pubblichiamo

Chi dice autunno dice… castagne! Ma a Canterano non ci si ferma certo lì: il primo weekend di novembre, sabato 1 e domenica 2, la Festa d’Autunno vi aspetta con un menù che è tutto un fuoriporta di gusto. Si parte con pane alle castagne e formaggio locale, per poi tuffarsi nei maltagliati con fagioli e granella di castagne DOP. E siccome senza brace non è vera festa, ecco arrivare anche loro: gli arrosticini fumanti, pronti a conquistare ogni palato. Immancabili le caldarroste, da gustare rigorosamente con un bicchiere di vino caldo. A chiudere in dolcezza ci penseranno il Mont Blanc, la crostatina al limone e, per i più coraggiosi, la meringa: una sfida dichiarata a qualsiasi dieta autunnale.

L’autunno è la stagione che più sa sorprendere: il tempo rallenta, le giornate si accorciano, le foglie si accendono di giallo, arancio e rosso. Canterano vi invita a celebrarlo nel modo più genuino: un borgo sospeso tra i boschi, nella Valle dell’Aniene, a pochi chilometri da Roma, che per due giorni si trasforma in un palcoscenico di sapori e tradizioni.