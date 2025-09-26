26 Settembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeSocietà

GIORNALISMO: A GIULIA DI STEFANO E ADRIANO MONTI BUZZETTI IL “PREMIO ARCO DI TRAIANO” DI GIORNALISMO

0
90
logo l'agone

Si riceve e si pubblica

CERIMONIA DI PREMIAZIONE SABATO 28 SETTEMBRE 2025 A BENEVENTO

I giornalisti Giulia Di Stefano (Agorà Estate, Tg2) e Adriano Monti Buzzetti (direttore di Rai Libri) sono i vincitori del Premio Arco di Traiano di giornalismo. La premiazione si terrà domenica 28 settembre, alle ore 19.30, al Teatro San Nicola di Benevento, in occasione della cerimonia di chiusura della sesta edizione di “Stregarti”, la rassegna culturale che da anni promuove l’arte, la cultura e il patrimonio identitario della città e del territorio sannita.

A fare da evento di chiusura sarà proprio la cerimonia di consegna del “Premio Arco di Traiano”, riconoscimento che rende omaggio al celebre monumento simbolo della città, punto d’accesso alla variante della Via Appia recentemente inclusa nel sito seriale “Via Appia. Regina Viarum”, proclamato Patrimonio Mondiale UNESCO nel 2023.

Il premio sarà conferito a tre figure di grande rilievo nel panorama nazionale. La giornalista del Tg2 Rai e conduttrice della recente edizione di Agorà Estate, Giulia Di Stefano sarà premiata per la sua capacità di raccontare con rigore e sensibilità l’attualità italiana, offrendo uno sguardo attento e autorevole sulle dinamiche sociali contemporanee. Il riconoscimento andrà anche al direttore di Rai Libri, Adriano Monti Buzzetti, per il suo costante impegno nel coniugare informazione, editoria e divulgazione culturale, rendendo la conoscenza un patrimonio accessibile e condiviso. Sarà inoltre premiato il presidente delle Fabbriche Riunite Torrone di BeneventoMario Rosa, che da anni valorizza il territorio attraverso l’eccellenza dolciaria e la promozione dell’identità gastronomica locale.

Durante la serata interverranno il sindaco di Benevento Clemente Mastella e il presidente della Pro Loco Benevento Pino Petito, sottolineando il forte legame tra istituzioni, cultura e territorio.

La cerimonia sarà condotta dalla giornalista Imma Tedesco, che guiderà il pubblico in un viaggio fatto di parole, storie e testimonianze di valore.

Articolo precedente
SUCCESSO A ROMA PER LA PRIMA GIORNATA DELL’AUT ART FESTIVAL : QUATTRO GIORNATE PER RACCONTARE L’AUTISMO, AL TEATRO DEGLI EROI
Articolo successivo
OLTRE LE COLONNE D’ERCOLE: rappresentazione scenica del XXVI canto dell’Inferno

Ultimi articoli

Eventi

Presentata a “MULTI”, l’evento in corso in piazza Vittorio, la Consulta permanente della Convivenza delle Comunità migranti a Roma deliberata...

Salute

“Poche manovre per salvare una vita”: a Cerveteri ad ottobre un nuovo corso sulle manovre salvavita

Cultura

Alla ricerca di luoghi dove alla violenza fisica si risponde con la poesia

Eventi

OLTRE LE COLONNE D’ERCOLE: rappresentazione scenica del XXVI canto dell’Inferno

Eventi

SUCCESSO A ROMA PER LA PRIMA GIORNATA DELL’AUT ART FESTIVAL : QUATTRO GIORNATE PER RACCONTARE L’AUTISMO, AL TEATRO DEGLI EROI

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it